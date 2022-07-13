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Картина маслом: спустившая на квартиру целое состояние Шукшина осталась у разбитого корыта

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Картина маслом: спустившая на квартиру целое состояние Шукшина осталась у разбитого корыта

Российская актриса Мария Шукшина прошла огонь и воду в борьбе за квартиру.
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Мария Шукшина судится с застройщиком за собственную квартиру в центре Москвы, которую она не может получить на протяжении целых семи лет.

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 Мария Васильевна Шукшина

Мария Васильевна Шукшина телеведущая и актриса

По данным телеграм-канала Mash, в 2004 году Союз кинематографистов России и "Интеко", принадлежащей Елене Батуриной, согласовали проект элитного жилья в 1-м Самотечном переулке. Среди пайщиков оказалась и Мария Шукшина.

ЖСК "Кино-7" возводили более 10 лет. Достроили дом к 2016-му, а когда стали сдавать, выяснилось, что Мария Шукшина не может оформить на себя жилье. Вышла целая картина маслом.

В суде выяснилось, что у застройщика нет бумаг для оформления собственности пайщикам. За что люди платили деньги, пока не ясно, пишет ОСН.

В итоге Мария Шукшина, которая спустила на вожделенную квартиру целое состояние, осталась у разбитого корыта.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что постановка спектакля "Калина Красная" по одноименной повести легендарного советского писателя, актера и режиссера Василия Шукшина в Московском государственном академическом театре "Русская песня" обернулась скандалом.

Новую интерпретацию произведения совершенно не оценили дочери его автора.

Мария Шукшина. Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look
Автор: 13 июля 2022, 09:27 Источник: ОСН ✓ Надежный источник

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