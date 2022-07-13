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Картина маслом: спустившая на квартиру целое состояние Шукшина осталась у разбитого корыта
Мария Шукшина судится с застройщиком за собственную квартиру в центре Москвы, которую она не может получить на протяжении целых семи лет.
По данным телеграм-канала Mash, в 2004 году Союз кинематографистов России и "Интеко", принадлежащей Елене Батуриной, согласовали проект элитного жилья в 1-м Самотечном переулке. Среди пайщиков оказалась и Мария Шукшина.
ЖСК "Кино-7" возводили более 10 лет. Достроили дом к 2016-му, а когда стали сдавать, выяснилось, что Мария Шукшина не может оформить на себя жилье. Вышла целая картина маслом.
В суде выяснилось, что у застройщика нет бумаг для оформления собственности пайщикам. За что люди платили деньги, пока не ясно, пишет ОСН.
В итоге Мария Шукшина, которая спустила на вожделенную квартиру целое состояние, осталась у разбитого корыта.
Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что постановка спектакля "Калина Красная" по одноименной повести легендарного советского писателя, актера и режиссера Василия Шукшина в Московском государственном академическом театре "Русская песня" обернулась скандалом.
Новую интерпретацию произведения совершенно не оценили дочери его автора.
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