Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Сдача апартаментов станет выгоднее

Новости

Сдача апартаментов станет выгоднее

Налог на доход от сдачи в аренду снизят до 4%.
прочитано 178 раз

Собственникам апартаментов станет выгоднее сдавать их в аренду, если они получат статус самозанятого. В таком случае налог на доход от аренды снизится с текущих 6% до 4%. Принятие соответствующего закона в настоящее время обсуждают в правительстве.

ПО ТЕМЕ

Самые дорогие апартаменты стоят 3,15 млрд

У Кремля появятся роскошные апартаменты от "Интеко"

У владельцев апартаментов выше коммунальные платежи и налог на имущество, по сравнению с собственниками квартир. Поэтому 6%-ный налог на доходы весьма существенен, и многие арендодатели сейчас не регистрируют арендные договоры. Доля «серой» аренды составляет 40-90%, в зависимости от города.

Снижение налога увеличит число апартаментов, легально сдающихся в аренду. Также на несколько лет сократится срок окупаемости данного формата недвижимости.

Больше всего апартаментов в аренду предлагается в Москве и Сочи, где на их долю приходится почти 7% от общего предложения. В Петербурге доля апартаментов составляет 3%, в Подмосковье – чуть более 1%.

Автор: 1 июля 2022, 02:35 Источник: Коммерсантъ ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

Новости, аналитика

По всей России ищут "резиновые" квартиры из-за махинаций с долями и пособиями По всей России ищут "резиновые" квартиры из-за махинаций с долями и пособиями

Генпрокурор дал поручение

"Раздела имущества не будет": убитая горем вдова Шатунова кинулась оформлять наследство "Раздела имущества не будет": убитая горем вдова Шатунова кинулась оформлять наследство

Без лишних проволочек

Цены на пентхаусы начинаются от 16,9 млн Цены на пентхаусы начинаются от 16,9 млн

Самая дорогая квартира предлагается за 2,6 млрд рублей

"Однушки" Подмосковья на 42% дешевле "Однушки" Подмосковья на 42% дешевле

Чем квартиры на вторичном рынке Москвы

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+