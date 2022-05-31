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У Кремля появятся роскошные апартаменты от "Интеко"

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У Кремля появятся роскошные апартаменты от "Интеко"

В комплекс из 7 особняков будет инвестировано 8 млрд рублей.
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Застройщик "Интеко" анонсировал новый проект с апартаментами в самом центре столицы, в районе Тверской и в трехстах метрах от Кремля. В строительство комплекса из семи малоэтажных особняков общей площадью 12 тыс. кв. м будет вложено порядка 8 млрд рублей.

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ЖК "Ильинка, 3/8" будет состоять из малоэтажных домов высотой от четырех до пяти этажей с белокаменными фасадами в неоклассическом стиле. Четыре особняка застройщик построит с нуля, а три – реконструирует, восстановив исторические постройки 19 века. В клубных домах разместится 68 апартаментов площадью до 229 кв. м. Также предусмотрена подземная парковка и свой фитнес.

Два месяца назад застройщик получил разрешение на строительство. Реализация проекта будет вестись с использованием эскроу-счетов. Старт продаж начнется в ближайшее время.

По итогам прошлого года компания «Интеко» вошла в топ-10 крупнейших столичных застройщиков. Выручка компании за год выросла на 65%, до 59 млрд рублей. На начало 2022 года общая площадь проектов застройщика составила 1,8 млн кв. м.

Автор: 31 мая 2022, 02:27 Источник: Индикаторы рынка недвижимости ✓ Надежный источник

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