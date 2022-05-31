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Названы самые дорогие квартиры в аренду

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Названы самые дорогие квартиры в аренду

Квартира с бассейном в Хамовниках обойдется в 3,32 млн рублей в месяц.
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Аренда самой дорогой квартиры в столице обойдется в 3,32 млн рублей в месяц. За такую сумму предлагается многокомнатное жилье площадью 358 кв. м в ЖК "Бутиковский".

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В квартире, занимающей первый этаж в 3-этажном особняке, есть четыре спальни с санузлами, гардеробная, совмещенная зона кухни и гостиной, спальня для персонала, а также терраса, свой сад и бассейн.

На втором месте – квартира площадью 300 кв. м в ЖК "Дом на Трубецкой" за 3 млн рублей в месяц. В квартире шесть спален, в том числе с камином, две гардеробные, просторная гостиная и кухня со столовой. В стоимость включены пять мест в подземной парковке.

Замыкает тройку лидеров четырехуровневый особняк площадью 500 кв. м за 3 млн рублей в месяц. Внутри: несколько спален и гардеробных, кухня со столовой, кладовая, кабинет, офисное пространство.

Четвертое место досталось двухуровневой квартире площадью 376 кв. м в ЖК "Садовые Кварталы" за 3 млн рублей в месяц. В квартире есть две спальни со своими гардеробными, столовая с винным погребом, две гостиные, игровая, комната для няни. В цену включены два места в паркинге.

Все четыре лота находятся в Хамовниках.

Наконец, на пятом месте – квартира площадью 520 кв. м в ЖК "Монолит" в Раменках за 2,7 млн рублей в месяц. В квартире есть три спальни, гардеробная, гостиная, два кабинета, две лоджии. В цену входят два машиноместа.

Автор: 31 мая 2022, 10:08 Источник: Apple Real Estate ✓ Надежный источник

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