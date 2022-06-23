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Мишустин снизил ставку по льготной ипотеке в России
Еще до усиления санкционного давления западных стран на Россию, глава кабмина Михаил Мишустин заявил, что Правительство своевременно подготовило меры по поддержке национальной экономики, граждан и бизнеса в условиях жестких ограничений. Действительно, сегодня, в условиях противостояния нашей страны и Запада, власти предпринимают активные шаги для помощи населению.
Так, в России снизили ставку по льготной ипотеке. Соответствующее постановление подписал глава кабинета министров Михаил Мишустин. Правительство приняло решение установить новый экономический показатель на уровне семи процентов, что на два пункта ниже предыдущего. Об этом в среду, 22 июня, сообщил сам премьер-министр.
Он подчеркнул, что решение о снижении ставки по льготной ипотеке с девяти до семи процентов основано на распоряжении российского лидера Владимира Путина. Ранее глава государства заявил о необходимости оказать поддержку гражданам страны в условиях санкций.
По данным RT, российские власти не сомневаются, что новая мера поможет населению улучшить свои жилищные условия. Одновременно поддержку получит и строительная отрасль. В частности, действия кабмина направлены на оживление спроса по ипотеке, упавшей в результате экономической неопределенности.
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