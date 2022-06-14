"Готовы с мужем убить друг друга": Орлова рассказала о ремонте в доме

Ольга Орлова старается быть откровенной со своими поклонниками.

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В своих соцсетях экс-солистка "Блестящих" часто отвечает на самые разнообразные вопросы подписчиков, делится собственным опытом и даже дает советы, как поступить в той или иной ситуации. На днях Ольгу Орлову спросили, как ей удается на стадии ремонта не испортить отношения с новым мужем.

"Оля, скажите, как делать ремонт в доме без ссор? Мы с мужем готовы уже убить друг друга," – взмолилась о совете одна из подписчиц.

Несмотря на то, что ремонт для многих пар – это настоящее испытание, самой Орловой в этом плане очень повезло. Артистка призналась, что ссор при ремонте удается избегать, так как обязанности супругов четко разделены: Орлова отвечает за творческую часть, а ее муж – за финансовую и те сложные вопросы, которые хрупкой блондинке не под силу.

Напомним, что Ольга Орлова в прошлом году во второй раз вышла замуж за бизнесмена, который на десять лет старше нее. Судя по всему, пара очень счастлива и активно отстраивает новое семейное гнездышко. Певица предпочитает на афишировать отношения с мужем, но ради советов фолловерам иногда делится чем-то личным.

В прошлом месяце артистка провела для своих подписчиков экскурсию по новому дому, который тогда еще находился на этапе строительства. Поклонников Ольги Орловой впечатлил размах роскошного особняка и панорамное остекление. Внешняя отделка тогда уже была завершена, а внутри оставалось еще довольно много работы.