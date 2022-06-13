Орлова удивила деликатными подробностями жизни с богатым мужем

Ольга Орлова активно поддерживает связь с поклонниками в социальных сетях. Знаменитость не смущается отвечать даже на весьма деликатные вопросы о своей личной жизни.
Недавно пользователи Сети захотели узнать, каким был самый дорогой подарок, который ей делал муж. Орлова призналась, что это было кольцо, которое она получила от возлюбленного во время предложения.
Стоит отметить, что прошлом году Ольга вышла замуж во второй раз. Новым избранником знаменитой певицы стал предприниматель, который старше Орловой на десять лет.
Экс-солистка блестящих уверена в своем выборе, так как их отношения с бизнесменом прошли проверку временем. Ольга признается, что хотела бы вновь стать мамой.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ольга Орлова удивила поклонников неоднозначными высказываниями. Она поведала об отношениях своего сына. У подписчиков могло сложиться впечатление, что женщина наплевать на собственного наследника.
Оценивая потенциальную девушку сына, певица высказалась радикально. Выглядело так, будто бы ей безразлично, с кем свяжет свою жизнь наследник.