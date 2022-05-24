Как быстро и выгодно сдать квартиру: советы экспертов

При сдаче квартиры в аренду важно соблюсти правила на всех этапах сделки.

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Экономическая нестабильность в мире все чаще заставляет россиян затягивать с продажей жилья, отдавая предпочтение сдаче в аренду. Эксперты подсчитали, что с начала 2022 года в Москве количество сдаваемых квартир выросло почти на 80%. Сюда также можно отнести только построенные дома.

Меж тем, далеко не все люди понимают, как быстро и выгодно сдать квартиру. Для них специалисты подготовили набор полезных советов. Эксперты условно разделили процесс сдачи в аренду на четыре ключевых этапа.

Естественно, при сдаче квартиры в аренду важно соблюсти правила на всех этапах сделки. Начать стоит с подготовки. Важный вопрос, который встает перед многими арендодателями – надо ли делать ремонт? Эксперты не рекомендуют вкладываться в жилье на сумму больше трех арендных ставок, хотя здесь все зависит от финансовых возможностей владельца. Об этом сообщает "Российская газета".

К примеру квартиры с ремонтом "бабушкин вариант" без приличной техники и мебели рекомендуется сдать со скидкой 5-15%, не беспокоясь о сохранности имущества. Важно понимать, что жилье на окраине города все равно не перейдет в элитную категорию, поэтому сильно вкладываться в него нет смысла. Меж тем, если вы хотите найти надежных и платежеспособных арендаторов, то о ремонте задуматься все-таки нужно.

Раскошелиться на дорогой ремонт будет уместно, если дом находится в престижном районе, тогда квартира с хорошей отделкой может перейти в категорию премиум.

Подавая объявление, важно сделать правильные фотографии. Эксперты советуют не искажать информацию и указывать точные технические характеристики и конкурентные преимущества жилья. Кроме того, необходимо снять все комнаты, отдельно кухню, санузел и балкон.

При показе квартиры следует избежать лишних разговоров. Если вы хотите сдать квартиру новым жильцам, то не стоит жаловаться на старых. Обращайте внимание потенциальных клиентов на плюсы жилья. По данным RT, не следует пугать будущих арендаторов чрезмерными запретами. И помните про законы рынка: правильно выставляйте цену.

Уже после сдачи квартиры не беспокойте жильцов постоянными визитами. Эксперты рекомендуют проверять жилье не чаще одного раза в квартал. При этом следует заранее договориться с съемщиками жилья.

Также на этом этапе важно не впадать в другую крайность. Некоторые арендодатели после получения предоплаты вовсе пропадают. Специалисты советуют сохранять отзывчивость и вовремя решать возникшие у клиентов вопросы.