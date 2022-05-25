Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
"Гута" вернется в "Красный октябрь"

Новости

"Гута" вернется в "Красный октябрь"

На месте знаменитой фабрики будет построен элитный ЖК.
прочитано 1521 раз

Группа «Гута» вернулась к идее застройки участка на Болотном острове, где раньше работала знаменитая фабрика «Красный октябрь». Впервые проект был анонсирован двадцать лет назад и предполагал возведение около 1 млн кв. м различной недвижимости. К 2012 году одобренная площадь застройки сократилась до 212 тыс. кв. м, сейчас – до 120 тыс. «квадратов».

ПО ТЕМЕ

У "Лосиного острова" застроят жильем 159 га

Обновив проект, застройщик отказался от возведения коммерческой недвижимости. Вместо этого будет построен жилой комплекс класса «элит» на триста квартир. Первая очередь будет состоять из трех малоэтажных корпусов на 29 квартир. Другие параметры застройки пока не известны.

Объем инвестиций в проект на острове Балчуг может достигнуть 20 млрд рублей.

В Москве ведется активная застройки бывших промзон. Так, в прошлом году на реорганизуемых территориях, по информации столичных властей, было введено более 5 млн кв. м недвижимости, из которых 2,1 млн «квадратов» пришлось на жилье.

Автор: 25 мая 2022, 04:31 Источник: Ведомости ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

Новости, аналитика

Премиум-класс выходит за пределы ЦАО Премиум-класс выходит за пределы ЦАО

В некоторых округах предложение выросло в 1,5 раза

Маткапитал не успевает за ценами на жилье Маткапитал не успевает за ценами на жилье

Особенно это заметно в больших городах

Вот так сюрприз! Ублажающей жадного Манукяна звезде привалила квартира за 123 миллиона Вот так сюрприз! Ублажающей жадного Манукяна звезде привалила квартира за 123 миллиона

Блогер раскошелилась

"Рвет на всех этажах": Нерадивая Штурм погрязла в жилищном гнилье "Рвет на всех этажах": Нерадивая Штурм погрязла в жилищном гнилье

Застройщик объявил себя банкротом

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+