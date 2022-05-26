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Наргиз вынесли приговор: что будет с имуществом певицы в России

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Наргиз вынесли приговор: что будет с имуществом певицы в России

Наргиз Закирова после критики спецоперации больше не сможет въехать в Россию.
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Известная узбекская исполнительница Наргиз Закирова неоднократно оказывалась в центре скандалов из-за своих неоднозначных и порой резких высказываний. Гражданка США, долгое время успешно работавшая в нашей стране, после начала спецоперации на Украине решила не оставаться в стороне от своих западных коллег и обрушилась с критикой в адрес России, за что получила справедливый приговор.

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 Наргиз Пулатовна Закирова

Наргиз Пулатовна Закирова Певица

В среду, 25 мая, артистка прилетела из родного Ташкента в Москву, однако пройти пограничный контроль ей не удалось – пришлось возвращаться обратно. Изначально ходили слухи, что у звезды эстрады возникли проблемы с документами. Однако ее адвокат Бахром Исмаилов раскрыл все карты.

Оказалось, что после негативной оценки спецоперации Наргиз Закирова получила запрет на въезд в нашу страну. Соответствующий документ опубликовал портал Star hit. Санкция формально действует на срок 50 лет, хотя фактически к ее окончанию певице исполнится уже 101 год.

По словам юриста, исполнительница спокойно отнеслась к приговору. Об этом сообщает Пятый канал. Однако перед ней встала другая проблема. Теперь необходимо решить, что делать с имуществом в России. Очевидно, что Наргиз Закирова больше не сможет попасть в свое жилье.

Адвокат не исключил, что недвижимость будет выставлена на продажу. По его словам, Наргиз Закирова продолжит свою карьеру в зарубежных странах. Кроме того, юрист подчеркнул, что при необходимости продать имущество помогут друзья певицы, оставшиеся в России.

Наргиз Закирова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 мая 2022, 08:59 Источник: Star hit ✓ Надежный источник

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