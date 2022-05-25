Звезду шоу "Голос" с позором выгнали из России

СМИ сообщили, что узбекскую певицу Наргиз Закирову не пустили в Россию. Исполнительницу задержали по прилету в аэропорт Домодедово, куда она прибыла из Ташкента.
По данным портала "Вести.UZ", артистку депортируют на родину в Узбекистан. По предварительным данным, у Наргиз возникли проблемы с документами. Однако что именно смутило правоохранителей, пока не ясно. К слову, у Закировой есть американское гражданство, как сообщает РИА ФАН.
Судя по резкому стилю опубликованной в узбекском издании статьи, на родине хамовитой "певичке" Наргиз Закировой тоже не рады.
При этом в управлении МВД информацию о задержании Наргиз Закировой не подтвердили. Впрочем, сейчас Наргиз уже публикует в соцсетях фото у бассейна, сообщает телеканал "360".
Напомним, Наргиз Закирова заняла второе место в шоу "Голос" в 2013 году. После этого она начала работать с продюсером Максимом Фадеевым. В 2019 году между ними произошел скандал, после чего контракт был расторгнут. Фадеев запретил певице исполнять все написанные им песни.
Наргиз Закирова известна своими скандальными выходками и пристрастием к эпатажу. Она не раз цинично высказывалась в адрес России.