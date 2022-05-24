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Как выглядела спальня Меган Маркл до свадьбы с принцем

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Как выглядела спальня Меган Маркл до свадьбы с принцем

До встречи с британским королевским наследником Меган Маркл вела совсем другую жизнь.
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После развода с первым мужем Меган Маркл из Лос-Анджелеса переехала в Торонто. Там будущая герцогиня сняла небольшой коттедж в тихом районе, в котором она обосновалась почти на шесть лет. Домик актрисы был довольно простым: два этажа с открытой планировкой, подвал, гараж и маленький задний двор – излюбленное место для хозяйских питомцев.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

В те времена Меган Маркл приходилось быть гораздо скромнее, чем теперь. Прежде фото интерьеров дома Маркл можно было рассмотреть в соцсетях, теперь же тех аккаунтов не существует. Однако портал Kitchen Decorium напомнил, какими кадрами из дома делилась Меган в те времена.

Судя по тем снимкам, интерьер будущей герцогини был оформлен преимущественно в светлых тонах. Меган любила дизайнерские штучки, но и не пренебрегала дешевой мебелью и предметами декора из "Икеи". Женщина легко пускала в хозяйскую постель собак, а стены украшала картинами неоднозначного содержания.

Например, на одной из стен спальни была замечена картина в жанре ню, которую актриса купила у художницы Инсли Фарисса. На полотне изображена сидящая женщина с голой пятой точкой. Таким образом до получения титула герцогини Сассекской Маркл приходилось жить с голым задом не только в переносном смысле – без больших денег и влияния, но и в прямом – с соответствующей картиной перед глазами.

Встреча с принцем Гарри решающим образом изменила жизнь актрисы. Из съемного коттеджа в Торонто Маркл переехала в Кенсингтонский дворец в Лондоне. Примечательно, что хозяева коттеджа умудрились впоследствии продать тот дом на полмиллиона долларов дороже его рыночной стоимости.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как принц Гарри и Меган Маркл плюнули в немощную королеву накануне юбилея.

Меган Маркл. Фото: Stephen Lock / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 24 мая 2022, 11:52 Источник: Kitchen Decorium ✓ Надежный источник

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