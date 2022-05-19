Елизавету II отправили под землю после новостей о тяжелой болезни

Никто не ожидал увидеть Елизавету II в таком месте.

Продолжение: Не такая уж и немощная: хитрую Елизавету II сняли во время забав с мужиком

Этой весной интернет заполонили новости о здоровье 96-летней Елизаветы II. Как сообщали британские таблоиды, состояние королевы ухудшается с каждым днем, она страдает из-за тяжелой болезни, плохо передвигается. Но, вероятно, это всего лишь слухи, или правда на самом деле не такая уж и печальная.

Недавно Елизавету II отправили под землю. Она посетила лондонское метро. Появление королевы Великобритании на станции "Паддингтон" вызывало немало удивления. Дело в том, что монархиня спустилась в метро ради открытия новой линии, названной в ее честь – Elizabeth Line. Чтобы попасть в подземку, бабушка принцев Гарри и Уильяма приобрела билет.

На открытии линии, как и планировалось изначально, появился младший сын Елизаветы II – принц Эдвард. Он сопровождал родительницу. В Сети уже появилось множество фотографий и видео с мероприятия.

Напомним, в Лондоне во всю готовятся к празднованию 70-летия правления Елизаветы II. Ожидается, что монархиня выйдет на балкон Букингемского дворца, чтобы поприветствовать подданных. Переехавшие в США принц Гарри и Меган Маркл не будут составлять компанию королеве, недавно сообщали СМИ.