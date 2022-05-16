Принц Гарри и Меган Маркл плюнули в немощную королеву накануне юбилея

Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Объявлено о лишении Аллы Пугачевой российского гражданства
"Уходит": Неизлечимо больному сыну Орбакайте осталось 2-3 месяца
"Отлично торчат соски": Красотку из "Уральских пельменей" удовлетворили здоровенным прибором
Оплевавшая россиян Наргиз вышла на связь после позорного изгнания из страны
партнеры
Суббота
4 июня
Лента новостей
16:33
"Предатель!": Взбесившего толпу евреев Галкина растоптали после концерта
16:25
"У нас родились дети": Дочь Кончаловского показала своих малышей
15:36
"Надо было положить конец": угасающей в Израиле Пугачевой уготовлено место на кладбище
14:48
"В трудную минуту": Спрятавший слезы Малахов попрощался с народом
14:23
Голод – не тетка: Сбежавший из дома бомжеватый Агутин пичкается "подножным кормом"
13:35
Один глаз на нас, другой в Арзамас: Очумевший Маликов вывел в свет изуродованную жену
13:19
"Очень плохой сценарий": Володин оценил новые санкции против России
12:30
"Переборщила с ботоксом": Лицо Подольской после операции стало "пластилиновым"
12:17
"Лиза страдает": Боярская оставила мужа ради лучшей жизни
11:42
Собянин подвел итоги конкурса на лучшее оформление фасадов "Витрины Победы"
11:28
"Сумасшедший": Петросян бросил жену и сбагрил в глухомань куда подальше
10:45
Набросился как коршун: Озверевший Аверин облупил прохожего на людях
09:57
"Просто умер": Скачущий по сцене плюгавый сын Королевой наделал в штаны
09:21
"Любовь и не только!": Николаев застукал жену с соседом во время близости
08:34
"Копия мама": сбежавшая за границу Литвинова предъявила взрослую дочь
06:09
Премиум-класс выходит за пределы ЦАО
04:25
"Потеряла все, чем дорожила": трагедии преследовали звезду "Битвы экстрасенсов" до самой смерти
02:13
Маткапитал не успевает за ценами на жилье
00:07
Василисков день: народные приметы и традиции 4 июня
22:08
"Мы собрались": Михеева ответила на вопрос о возвращении "Вечернего Урганта" в эфир
22:07
"Отпустил": покинутый невестой Шепелев не находит себе места
21:52
Прохожий украл у москвича две сумки с вещами
21:34
Выслуживающаяся перед Западом Нетребко сделала заявление о концертах в России
21:29
Букингемский дворец сообщил о внезапной пропаже Елизаветы II
20:55
Гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года
20:42
"Чуть не оторвал голову!": ведущего "Дома-2" госпитализировали после жесткой схватки с Меньщиковым
19:44
Телеведущий и журналист Соловьев назвал Героя России Боташева истинным патриотом страны
19:40
Вот так новость: режиссер Кончаловский женился на старости лет втайне ото всех
19:26
Собянин подписал соглашение о сотрудничестве с Луганском
18:07
Указали на место: хлопнувшие дверью принц Гарри и Меган Маркл лишились былой знати
18:02
Вышедший в свет Малахов поразил своим видом на фоне слухов о раке
17:23
"Он уже тогда любил другую": Долина проболталась о тайных чувствах Киркорова
17:05
Разбитая раком Заворотнюк исходит слюной на известного актера
16:59
Иллюзорное стеснение: почему мы боимся говорить на английском и как с этим справиться
16:43
"Суд вправе удовлетворить": адвокат оценил шансы Ефремова на досрочное освобождение
16:28
Тяжелобольной Алибасов наживает новые проблемы из-за женитьбы на своей сиделке
15:45
"Совершенно безумная дама": что известно о новой пассии безутешного вдовца Шаляпина
15:35
Караул! Прилучный чуть не лишился жизни прямо на глазах новой пассии
15:24
"Заплатят за все!": Разлучница Макеева угодила в опасную западню мстительной жены Малькова
14:49
Фермеры Подмосковья получат гранты на развитие агротуризма
14:25
"Орали как потерпевшие!": Забавляющийся с голым мужиком и плетками Цискаридзе показал большую дыру
14:21
"Задушит кого угодно": Вышвырнутая в утиль брошенка Муцениеце дошла до ручки
13:53
Приобщила пьяницу Ташкова к церкви, а тот ушел к Кореневой: что стало с актрисой Скороходовой
13:34
"Она любит и ее любят!": Раскрыт главный роман Алины Кабаевой
13:31
"Охреневшая!": Гребущая деньги лопатой Собчак плюнула в нищих россиян
13:28
19 бригад скорой помощи работают на месте пожара в бизнес-центре на западе Москвы
13:16
"Категорически нельзя": Почему ароматная клубника может угробить здоровье
12:52
Сочная грудь и гладкая попка: развратница Барановская разделась догола
12:48
Собянин распорядился принять все необходимые меры для ликвидации пожара в бизнес-центре Москвы
12:18
Вот так сюрприз! Ублажающей жадного Манукяна звезде привалила квартира за 123 миллиона
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Квартиры и машины: Кравец по богатству подарков в день рождения переплюнула Киркорова
Потерял семью, которую обрел только в 45 лет, и живет в деревне один: что стало с актером Балуевым
Скачущий по сцене Жуков столкнулся с тяжелыми последствиями из-за рыбы
В Подмосковье подросток погиб после вдыхания газа из баллона
"Цель жизни": Борщева после 19 лет поисков нашла своего настоящего отца
"Вам не стыдно?": Орбакайте вышвырнула за борт расколовшую семью Пугачеву
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл плюнули в немощную королеву накануне юбилея

Принц Гарри и Меган Маркл плюнули в немощную королеву накануне юбилея

Совсем скоро Елизавета II отметит 70-летие правления.

Продолжение: Наплевали на приличия: интим принца Гарри и Меган Маркл увидели миллионы
прочитано 1857 раз

Два года назад принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей и переехали в США. Тогда отношения Сассексов с родственниками из Великобритании дали трещину. Но заделывать ее, казалось, никто не собирался. Из-за скандального интервью Опре Уинфри покинувшие Лондон супруги еще больше отдалились от семьи.

ПО ТЕМЕ

Привет с того света: принцесса Диана запорола жизнь Меган Маркл

Меган Маркл настиг удар: Супруга принца Гарри лишилась всего

 Новости королевской семьи Британии

Сюжеты Новости королевской семьи Британии

Меган Маркл

Меган Маркл актриса

 Елизавета II

Елизавета II королева Великобритании

Обстановка стала стабилизироваться после нескольких визитов принца Гарри в Великобританию. Причиной поездок стали различные мероприятия, на которых присутствие внука королевы было важно. Сейчас наследник принцессы Дианы вместе с супругой готовится к новому путешествию на родину.

Дело в том, что в начале лета страна будет отмечать 70-летие со дня восшествия на престол Елизаветы II. На 2 июня запланирован парад Trooping the Colour. В этот день королева и ее родственники лично поприветствуют народ, выйдя на балкон Букингемского дворца.

Однако, как стало известно, принц Гарри и Меган Маркл отказались составлять компанию Елизавете II. Они, конечно, прилетят в Лондон, но не станут выходить на балкон, как другие члены семьи монарха. В интернете такое решение герцога и герцогини Сассекских уже назвали очередным плевком в королеву, которая, как писали "Дни.ру" ранее, с трудом передвигается.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Patrick van Katwijk/www.globallookpress.com
Автор: 16 мая 2022, 17:17 Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Назван настоящий отец принца Гарри

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Потерял семью, которую обрел только в 45 лет, и живет в деревне один: что стало с актером Балуевым

Как живет артист сейчас
Шоу-бизнес

Набросился как коршун: Озверевший Аверин облупил прохожего на людях

Актер поверг в шок
Шоу-бизнес

Голод – не тетка: Сбежавший из дома бомжеватый Агутин пичкается "подножным кормом"

Певец оказался на улице
Шоу-бизнес

"Лиза страдает": Боярская оставила мужа ради лучшей жизни

Терпение лопнуло

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 23 по 29 мая 2022 года
Гороскоп на неделю с 16 по 22 мая 2022 года
Гороскоп на неделю с 9 по 15 мая 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек
В Москве начали оформлять компенсации за ковидные штрафы
Володин сообщил об отмене атиковидных ограничений в Госдуме
Нагадил и ушел: как коронавирус изуродовал российских звезд

Спорт

Как же так? Ягудин и Тотьмянина сбежали из страны вслед за Пугачевой
Стало известно об уходе Дзюбы после онанизма
Доказала, что не скромница: горячая Медведева оголила наливную грудь
Умерла вдова Льва Яшина

Регионы

Фермеры Подмосковья получат гранты на развитие агротуризма
Пришибло насмерть: Футбольные ворота рухнули на ребенка в Сибири
Устроивший стрельбу в одинцовском подъезде стал фигурантом уголовного дела
В Волгоградской области при падении с балкона общежития пострадала школьница
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+