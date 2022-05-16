Принц Гарри и Меган Маркл плюнули в немощную королеву накануне юбилея

Два года назад принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей и переехали в США. Тогда отношения Сассексов с родственниками из Великобритании дали трещину. Но заделывать ее, казалось, никто не собирался. Из-за скандального интервью Опре Уинфри покинувшие Лондон супруги еще больше отдалились от семьи.
Обстановка стала стабилизироваться после нескольких визитов принца Гарри в Великобританию. Причиной поездок стали различные мероприятия, на которых присутствие внука королевы было важно. Сейчас наследник принцессы Дианы вместе с супругой готовится к новому путешествию на родину.
Дело в том, что в начале лета страна будет отмечать 70-летие со дня восшествия на престол Елизаветы II. На 2 июня запланирован парад Trooping the Colour. В этот день королева и ее родственники лично поприветствуют народ, выйдя на балкон Букингемского дворца.
Однако, как стало известно, принц Гарри и Меган Маркл отказались составлять компанию Елизавете II. Они, конечно, прилетят в Лондон, но не станут выходить на балкон, как другие члены семьи монарха. В интернете такое решение герцога и герцогини Сассекских уже назвали очередным плевком в королеву, которая, как писали "Дни.ру" ранее, с трудом передвигается.