Как Меган Маркл изменила принца Гарри

Принцу Гарри 15 сентября исполнилось 33 года. В последний год он заметно преобразился, многие увидели в этом руку жены принца Меган Маркл.
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