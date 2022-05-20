Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Куда вложиться: рейтинг новостроек Москвы

Новости

Куда вложиться: рейтинг новостроек Москвы

Минимальный бюджет инвестора – 4,9 млн рублей.
прочитано 1853 раза

Недвижимость остается одним из наиболее востребованных, понятных и доступных инструментов для инвестиций. Эксперты «Метриум» назвали лучшие новостройки, оценив их по ряду параметров: цены, девелопер, расположение, риск долгостроя, масштабность застройки и т.д. Минимальный бюджет инвестора – 4,9 млн рублей.

ПО ТЕМЕ

Новые инвестиции: В России резко вырос спрос на дешевое жилье

Всего с начала года в старых границах Москвы стартовали продажи в 15 проектах, восемь из которых получили от аналитиков инвестиционную оценку не менее 50 баллов из ста. А новостройка, занявшая первое место, заработала 92 балла.

Возглавил рейтинг комплекс «Покровка 29» класса «бизнес» с апартаментами в районе Басманный от застройщика Investa. В шаговой доступности от новостройки есть вся инфраструктура и метро «Курская». Автомобилисты за несколько минут могут выехать на Бульварное и Садовое кольцо. Цены в проекте стартуют от 344 тыс. рублей за кв. м, примерно на четверть дешевле, чем в среднем по данному району. Самый доступный апартамент-студия обойдется потенциальному инвестору в 6,98 млн рублей.

«Серебро» взял проект Vernissage – клубный дом с апартаментами класса «премиум» в Замоскворечье от компании Ziggurat Development. Новостройка реализуется в престижном районе со сложившейся застройкой, в десяти минутах пешком от метро Павелецкая». Из минусов – близость к ж/д путям. Цены начинаются от 584 тыс. рублей за кв. м, почти в два раза ниже, чем в среднем по данному району. Самая доступная однушка предлагается за 26,5 млн рублей.

Замыкает тройку лидеров «Лофт-студии на Херсонской 41а» – также апартаменты, но уже класса «эконом» от застройщика «Империал». Вокруг достаточно инфраструктуры, до метро «Зюзино» можно дойти за пятнадцать минут. Цены за кв. м начинаются от 349 тыс. рублей, что весьма высоко для заявленного класса. Самый доступный апартамент предлагается за 4,9 млн рублей.

Четвертое место досталось жилому комплексу Twice в районе Кунцево, пятое – проекту с апартаментами «Причал» на Ленинградском шоссе. В топ-10 также попали Logos, Champine, «КларНет», MYPRIORITY Dubrovka и «Ютаново».

Автор: 20 мая 2022, 02:03 Источник: Метриум ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

Новости, аналитика

Премиум-класс выходит за пределы ЦАО Премиум-класс выходит за пределы ЦАО

В некоторых округах предложение выросло в 1,5 раза

Маткапитал не успевает за ценами на жилье Маткапитал не успевает за ценами на жилье

Особенно это заметно в больших городах

Вот так сюрприз! Ублажающей жадного Манукяна звезде привалила квартира за 123 миллиона Вот так сюрприз! Ублажающей жадного Манукяна звезде привалила квартира за 123 миллиона

Блогер раскошелилась

"Рвет на всех этажах": Нерадивая Штурм погрязла в жилищном гнилье "Рвет на всех этажах": Нерадивая Штурм погрязла в жилищном гнилье

Застройщик объявил себя банкротом

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+