Для кого квартирка? После гей-скандала Лазарев вложился в роскошные апартаменты

Озвучена стоимость новой квартиры Сергея Лазарева.

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Популярный российский исполнитель, актер и ведущий Сергей Лазарев не так давно стал героем сразу нескольких громких историй. В сфере шоу-бизнеса появились слухи, будто бы он негативно отнесся к происходящим на политической арене событиям. Пресса утверждала, что певец решил покинуть родину после начала специальной военной операции на Украине. Коллеги по цеху даже говорили, что он может поплатиться карьерой. Череда скандалов завершилась обвинениями в гомосексуализме.

Поклонники творчества известного исполнителя были шокированы новыми слухами. На неравнодушное отношение Сергея Лазарева к мужчинам намекнул журналист Михаил Шахназаров, объявивший представителей ЛГБТ-сообщества на отечественной эстраде. Ранее об этом сообщали "Дни.ру".

Так или иначе, артист, дважды представивший нашу страну на международном песенном конкурсе "Евровидение", доказал, что остается в России. Видимо, он решил променять дальние берега на родные просторы. Ведущий купил новую квартиру в Москве.

К слову, уже озвучена стоимость роскошных апартаментов. По данным портала Super, Сергей Лазарев приобрел жилье площадь примерно 110 квадратных метров в ипотеку. Квартира оценивается в 35 миллионов рублей.

Для кого куплена недвижимость? Этот вопрос сегодня мучает публику, ведь известно, что исполнитель, кроме столичных апартаментов, владеет также особняком на Новорижском шоссе. Дом чуть менее пяти сотен квадратов перешел в собственность Сергея Лазарева примерно за 120 миллионов рублей в 2018 году.