"Это унижение": Малахов выдал тайну Лазарева после гей-скандала

В последнее время ходит множество слухов о Сергее Лазареве. Кто-то говорит, что исполнитель хочет уехать из России, кто-то заявляет, что концерты артиста массово отменяют, а некоторые вообще твердят, что на его карьере поставлена жирная точка. Недавно масло в огонь решил подлить бывший ведущий "Пусть говорят", выдав тайну Лазарева.
Как оказалось, один раз Сергей слишком эмоционально повел себя после эфира шоу Малахова. Это произошло перед песенным конкурсом "Евровидение", на котором должен был выступать певец. Шоумен решил устроить проводы артисту. При этом Малахов решил разбавить съемки программы юмором: они поставили посреди студии рояль, внутрь которого посадили Анастасию Волочкову.
По замыслу Малахова балерина должна была в какой-то момент вылезти из музыкального инструмента, поздравить артиста и пожелать ему удачи. Однако после съемок программы Лазарев буквально устроил истерику, заявив, что не поедет на музыкальный конкурс, если фрагмент с Волочковой не вырежут из эфира. "Это унижение", – заявил он.
Телеведущий отметил, что бывшая прима Большого театра просидела в рояле почти час, чтобы подбодрить Лазарева. Однако Малахову все же пришлось пойти навстречу певцу.
Напомним, что недавно многие отечественные звезды оказались в центре гей-скандала. Началось это с того, как Маргарита Симоньян в эфире федерального канала заявила о нетрадиционной сексуальной ориентации Максима Галкина. Позже корреспондент Шахназаров косвенно назвал других представителей гей-культуры, в числе которых был и Лазарев.