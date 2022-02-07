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Недвижимость
Какая цена на квартиру должна насторожить покупателя

Какая цена на квартиру должна насторожить покупателя

Слишком низкая стоимость жилья может быть чревата неприятными последствиями для покупателя.
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Юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров считает, что вызвать подозрения покупателя должна цена вторичной квартиры примерно на 20-25% ниже рыночной. Если продавец так сильно снижает цену, покупателю стоит воспринимать это как некий плохой сигнал.

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В данном вопросе может быть множество нюансов. Например, слишко дешево часто продают жилье, по которому все еще ведутся наследственные споры. После совершения такой сделки покупатель может столкнуться с притязаниями неучтенных наследников.

Также случается, что большую скидку покупателю делает алко– или наркозависимый владелец. Однако впоследствии его родственники могут оспорить такую сделку в суде. При этом деньги, полученные от покупателя, к тому моменту могут быть потрачены, поэтому возвращать владельцу будет просто нечего.

Распространены также случаи, когда подешевле стремятся продать квартиры с незаконной перепланировкой или с зарегистрированными в ней людьми. Все эти нюансы могут доставить множество проблем новому владельцу, поэтому лучше остерегаться слишком дешевых вторичных квартир.

Что касается новостроек, то там сомнения покупателей должна вызвать скидка в 10-15% на все квартиры, действующая в течение длительного времени. Как сообщает РИА Недвижимость, это повод задуматься о финансовой стабильности застройщика.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как добиться скидки при покупке квартиры.

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Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 февраля 2022, 11:13 Источник: РИА Недвижимость ✓ Надежный источник
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