Какая цена на квартиру должна насторожить покупателя

Слишком низкая стоимость жилья может быть чревата неприятными последствиями для покупателя.

Юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров считает, что вызвать подозрения покупателя должна цена вторичной квартиры примерно на 20-25% ниже рыночной. Если продавец так сильно снижает цену, покупателю стоит воспринимать это как некий плохой сигнал.

В данном вопросе может быть множество нюансов. Например, слишко дешево часто продают жилье, по которому все еще ведутся наследственные споры. После совершения такой сделки покупатель может столкнуться с притязаниями неучтенных наследников.

Также случается, что большую скидку покупателю делает алко– или наркозависимый владелец. Однако впоследствии его родственники могут оспорить такую сделку в суде. При этом деньги, полученные от покупателя, к тому моменту могут быть потрачены, поэтому возвращать владельцу будет просто нечего.

Распространены также случаи, когда подешевле стремятся продать квартиры с незаконной перепланировкой или с зарегистрированными в ней людьми. Все эти нюансы могут доставить множество проблем новому владельцу, поэтому лучше остерегаться слишком дешевых вторичных квартир.

Что касается новостроек, то там сомнения покупателей должна вызвать скидка в 10-15% на все квартиры, действующая в течение длительного времени. Как сообщает РИА Недвижимость, это повод задуматься о финансовой стабильности застройщика.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как добиться скидки при покупке квартиры.