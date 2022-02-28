Банк России смягчит выдачу ипотеки – Набиуллина

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина дала комментарии относительно экономической ситуации.

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ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 20% в связи с западными санкциями. В связи с таким высоким показателем риелторы стали предсказывать крах ипотечного кредитования.

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко высказала аналогичное мнение. Она заявила, что люди просто не будут подписываться на десятки лет кредитования под 20% годовых. "Ключевая ставка 20% означает, что ипотеки как инструмента для покупки жилья нет в стране", – отметила эксперт.

Ситуацию прокомментировала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она заявила, что Банк России смягчит выдачу ипотеки и необеспеченных потребительских кредитов. Также она добавила, что российские банки продолжают выполнять заявленные обязательства пред клиентами, а деньги на счетах доступны.

Набиуллина отметила, что ситуация складывается нестандартная, поэтому и решения будут приниматься соответствующие. По словам главы ЦБ, российская Система передачи финансовых сообщений сможет заменить SWIFT, российская финансовая инфраструктура будет работать бесперебойно.

Напомним, в связи с началом российской военной спецоперации на Донбассе западные страны стали вводить жесткие санкции против РФ. На банки накладываются ограничения, страны ЕС закрыли все воздушное пространство для России. В Беларуси идут переговоры между Россией и Украиной по урегулированию ситуации.