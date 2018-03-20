Эльвира Сахипзадовна Набиуллина глава Центробанка России

Эльвира Набиуллина родилась 29 октября 1963 года в Уфе. Окончила с отличием школу и МГУ имени Ломоносова, получила специальность экономиста. Обучалась в аспирантуре МГУ на кафедре истории народного хозяйства, но защищать диссертацию не стала. В 90-х работала в РСПП, позже – в Министерстве экономики России, занимала должности вице-президента и президента фонда "Центр стратегических разработок".

С сентября 2007-го по май 2008-го – министр экономического развития и торговли, до 2012 года – министр экономического развития. В 2013 году была назначена на должность председателя Центрального банка и стала первой женщиной на посту главы финансового регулятора государства, входившего в G8. Придерживается либеральных взглядов.

В 2014 году Набиуллина заняла второе место в рейтинге "100 самых влиятельных женщин России" и 71-ю строчку в рейтинге "100 самых влиятельных женщин мира" по версии журнала Forbes, став единственной представительницей нашей страны в списке. В 2015 году журнал Euromoney признал ее лучшим руководителем среди глав мировых ЦБ.