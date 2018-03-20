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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина

глава Центробанка России
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
  • Дата рождения: 29 октября 1963
  • Место рождения: Уфа, СССР
  • Знак зодиака: Скорпион
  • Жена/Муж: Ярослав Кузьминов
  • Дети: Василий

Эльвира Набиуллина родилась 29 октября 1963 года в Уфе. Окончила с отличием школу и МГУ имени Ломоносова, получила специальность экономиста. Обучалась в аспирантуре МГУ на кафедре истории народного хозяйства, но защищать диссертацию не стала. В 90-х работала в РСПП, позже – в Министерстве экономики России, занимала должности вице-президента и президента фонда "Центр стратегических разработок".

С сентября 2007-го по май 2008-го – министр экономического развития и торговли, до 2012 года – министр экономического развития. В 2013 году была назначена на должность председателя Центрального банка и стала первой женщиной на посту главы финансового регулятора государства, входившего в G8. Придерживается либеральных взглядов.

В 2014 году Набиуллина заняла второе место в рейтинге "100 самых влиятельных женщин России" и 71-ю строчку в рейтинге "100 самых влиятельных женщин мира" по версии журнала Forbes, став единственной представительницей нашей страны в списке. В 2015 году журнал Euromoney признал ее лучшим руководителем среди глав мировых ЦБ.

Предлагают ипотеку под 0,1% годовых: верить или нет?

Предлагают ипотеку под 0,1% годовых: верить или нет?
Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина высказалась об околонулевой ставке по ипотеке. Каждый человек, собираясь приобрести квартиру в ипотеку, ищет выгодные условия, обращает внимание на ставку.

"Локальная проблема": Набиуллина призвала отказаться от валютной ипотеки

"Локальная проблема": Набиуллина призвала отказаться от валютной ипотеки
Эльвира Набиуллина считает необходимым перевести на рублемы валютные креиты на недвижимость. С началом специальной военной операции по защите суверенных республик Донбасса западные страны решили оказать санкционное давление на Россию.

Набиуллина сохранила пост главы ЦБ

Набиуллина сохранила пост главы ЦБ
Депутаты Государственной Думы проголосовали за сохранение поста главы Центрального банка за действующим председателем Эльвирой Набиуллиной.

Что произойдет с экономикой России в условиях санкций: объяснила Набиуллина

Что произойдет с экономикой России в условиях санкций: объяснила Набиуллина
Центробанк в условиях санкций предложит предпринимателям новые модели для бизнеса. Запад решил оказать давление на нашу страну после начала специальной военной операции на Украине.

Правительство РФ предложило отменить налог на доходы с вкладов на два года

Правительство РФ предложило отменить налог на доходы с вкладов на два года
Эксперт по финансам Никита Демин объяснил, как на людей может повлиять отмена налога. Не так давно стало известно, что правительство Российской Федерации предложило отменить налог на доходы с вкладов на два года.

Банк России смягчит выдачу ипотеки – Набиуллина

Банк России смягчит выдачу ипотеки – Набиуллина
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина дала комментарии относительно экономической ситуации. ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 20% в связи с западными санкциями.

Центробанк назвал причины растущей инфляции: Тревожный симптом

Центробанк назвал причины растущей инфляции: Тревожный симптом
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина прокомментировала сложившуюся ситуацию с ценами в России. Чиновница сообщила, что в настоящий момент продовольственная инфляция составила двузначное значение.

Набиуллина: Цены на продукты продолжают расти

Набиуллина: Цены на продукты продолжают расти
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о причинах инфляции и мерах по ее снижению. Годовая инфляция ускорилась сильнее, чем предполагали в Центробанке и Минэкономразвития, цены продолжают расти, хотя к сентябрю уже прогнозировалось снижение темпа.

Набиуллина: Цены на "борщевой набор" снижаются

Набиуллина: Цены на "борщевой набор" снижаются
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о причинах формирования цен на "борщевой набор". Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что подконтрольное ей ведомство зафиксировало снижение цен на продукты из так называемого "борщового набора".

Набиуллина допустила снижение цен в России

Набиуллина допустила снижение цен в России
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина отметила, что в России случается дефляция по отдельным товарам. Общаясь с Эльвирой Набиуллиной, журналист "Комсомольской правды" поинтересовался, есть ли шанс, что цены в России будут снижаться.

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