Новости
Как Россия ставит рекорд по продажам многоэтажек при высоком спросе на частные дома
В последние годы в России сложилась странная статистика: государство всячески поддерживает строительство многоквартирных жилых домов. При этом у современной молодежи все чаще возникает запрос на строительство частных домов и жизнь за городом. Как такое могло получиться и почему несмотря на это Россия ставит рекорд за рекордом по продажам многоквартирного жилья?
За 2021 год в России введено рекордное количество жилья – 92,6 миллиона квадратных метров. Хотя цены на квартиры неуклонно растут. Эксперты уверяют, что даже в СССР столько квадратных метров не строили. Самое большое количество квартир возвели только в 1987 году – 72 миллиона "квадратов".
Эксперты рынка недвижимости считают, что такие данные стали возможны благодаря ряду факторов. В 2021 году в регионах начала действовать программа "Стимул", согласно которой из бюджета выделялись деньги на строительство социальной инфраструктуры рядом с жилыми комплексами. Также изменились условия льготной ипотеки на новостройки.
При этом Росстат приводит цифры за январь-ноябрь 2021 года, согласно которым около трети из уже заложенных, но еще не достроенных новостроек располагаются всего в четырех городах – Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург.
Выбираете новостройку?
Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.
Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!
8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный
Новости, аналитика
Простые советы, чтобы платить меньше
Артистка рассказала о покупке
В каком случае арендодателя могут оштрафовать
Некоторые жильцы привыкли сами решать проблемы