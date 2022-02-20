Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Как Россия ставит рекорд по продажам многоэтажек при высоком спросе на частные дома

Новости

Как Россия ставит рекорд по продажам многоэтажек при высоком спросе на частные дома

Россия ставит рекорды по продажам новостроек. При этом цены на жилье не снижается. Как такое возможно, рассказали эксперты.
прочитано 103 раза

В последние годы в России сложилась странная статистика: государство всячески поддерживает строительство многоквартирных жилых домов. При этом у современной молодежи все чаще возникает запрос на строительство частных домов и жизнь за городом. Как такое могло получиться и почему несмотря на это Россия ставит рекорд за рекордом по продажам многоквартирного жилья?

ПО ТЕМЕ

Люди массово скупают квартиры в Москве

За 2021 год в России введено рекордное количество жилья – 92,6 миллиона квадратных метров. Хотя цены на квартиры неуклонно растут. Эксперты уверяют, что даже в СССР столько квадратных метров не строили. Самое большое количество квартир возвели только в 1987 году – 72 миллиона "квадратов".

Эксперты рынка недвижимости считают, что такие данные стали возможны благодаря ряду факторов. В 2021 году в регионах начала действовать программа "Стимул", согласно которой из бюджета выделялись деньги на строительство социальной инфраструктуры рядом с жилыми комплексами. Также изменились условия льготной ипотеки на новостройки.

При этом Росстат приводит цифры за январь-ноябрь 2021 года, согласно которым около трети из уже заложенных, но еще не достроенных новостроек располагаются всего в четырех городах – Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург.

Новостройки. Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 20 февраля 2022, 18:06 Источник: "КП" ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

Новости, аналитика

Как легко сэкономить на ЖКХ Как легко сэкономить на ЖКХ

Простые советы, чтобы платить меньше

Огромная гардеробная и просторная детская: Клава Кока купила роскошную квартиру в Москве Огромная гардеробная и просторная детская: Клава Кока купила роскошную квартиру в Москве

Артистка рассказала о покупке

Как сэкономить на налогах при сдаче квартиры – совет юриста Как сэкономить на налогах при сдаче квартиры – совет юриста

В каком случае арендодателя могут оштрафовать

Многие этого не знают: названы бесплатные услуги коммунальщиков Многие этого не знают: названы бесплатные услуги коммунальщиков

Некоторые жильцы привыкли сами решать проблемы

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+