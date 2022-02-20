Как Россия ставит рекорд по продажам многоэтажек при высоком спросе на частные дома

Россия ставит рекорды по продажам новостроек. При этом цены на жилье не снижается. Как такое возможно, рассказали эксперты.

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В последние годы в России сложилась странная статистика: государство всячески поддерживает строительство многоквартирных жилых домов. При этом у современной молодежи все чаще возникает запрос на строительство частных домов и жизнь за городом. Как такое могло получиться и почему несмотря на это Россия ставит рекорд за рекордом по продажам многоквартирного жилья?

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За 2021 год в России введено рекордное количество жилья – 92,6 миллиона квадратных метров. Хотя цены на квартиры неуклонно растут. Эксперты уверяют, что даже в СССР столько квадратных метров не строили. Самое большое количество квартир возвели только в 1987 году – 72 миллиона "квадратов".

Эксперты рынка недвижимости считают, что такие данные стали возможны благодаря ряду факторов. В 2021 году в регионах начала действовать программа "Стимул", согласно которой из бюджета выделялись деньги на строительство социальной инфраструктуры рядом с жилыми комплексами. Также изменились условия льготной ипотеки на новостройки.

При этом Росстат приводит цифры за январь-ноябрь 2021 года, согласно которым около трети из уже заложенных, но еще не достроенных новостроек располагаются всего в четырех городах – Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург.