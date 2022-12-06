Цены в новых ЖК столицы стартуют от 5,3 млн

На рынок внутри МКАД вышло три проекта.



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По итогам ноября столичный рынок внутри МКАД пополнило три новых жилых комплекса: квартал «Мираполис» рядом с заповедником «Лосиный остров», комплекс «ОМ» в районе Очаково-Матвеевское и МФК «Варшавские ворота» в районе Южное Чертаново.



Всего же в последний месяц осени стартовали продажи в 14 корпусах в составе одиннадцати жилых комплексов.

Цены на жилье в ноябрьских проектах стартуют от 5,3 млн рублей. За такую стоимость можно приобрести апартаменты в проекте «Мираполис» от группы «Основа». В комплексе «Варшавские ворота» от «РГ-Девелопмент» цены начинаются от 5,6 млн рублей.

Самый высокий ценник – от 12,9 млн рублей – действует в новых корпусах в составе комплекса Shagal в Даниловском районе от группы «Эталон». Самые дорогие квартиры здесь стоят более 43 млн рублей, а стоимость «квадрата» достигает почти 400 тыс. рублей.

Группа «ПИК» вывела в продажу новые корпуса в составе ЖК «Полярная, 25» в Медведково, комплексе «Красноказарменная, 15» в Лефортово и проекте «Сигнальный, 16» в районе Отрадное. В последней новостройке действуют самые низкие цены – от 5,9 млн рублей за квартиру.

Застройщик Level Group начал продажи в трех корпусах в составе двух ЖК – «Level Нагатинская» и «Level Южнопортовая». Цены стартуют от 9,1 млн и 10,4 млн рублей соответственно.