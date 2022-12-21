Только 3% квартир в Москве дешевле 6 млн

Средняя цена "вторички" – 13,2 млн рублей.



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На рынке готовых квартир в Москве только 3% сделок совершается в бюджете до 6 млн рублей. Средняя цена столичной "вторички" к декабрю составила 13,2 млн рублей.



Больше всего сделок – 29% – совершается в бюджете от 9 до 12 млн рублей. Стоимость каждой пятой купленной квартиры составляет от 6 до 9 млн рублей и от 12 до 15 млн рублей.

Наконец, еще 24% сделок приходится на вторичные квартиры дороже 15 млн рублей.

Средняя стоимость купленной в ноябре "однушки" в столице составила 9,4 млн рублей, "двушки" – 13 млн рублей, "трешки" – 17 млн рублей.

Всего за ноябрь в Москве, по данным Росреестра, было продано 10,8 тыс. готовых квартир. За год спрос в сегменте сократился на 21%. Но постепенно ситуация в сегменте стабилизируется, к концу года вторичный рынок достиг определенного баланса между спросом и предложением.