Ошибка на 5,5 миллионов: кто судится с Безруковой за кривые стены?

Актриса Ирина Безрукова требует со строителей вернуть деньги.

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После ремонта в трехкомнатной квартире актрисы и телеведущей Ирины Безруковой пришлось открывать судебные разбирательства. Звезда судится с ремонтной бригадой.

Строитель по имени Иван Димитров, выполнявший ремонт в московской недвижимости рассказал о ходе строительства. После трех месяцев ремонта, Ирина решила поменять дизайнера. Новый специалист вносила в правки в уже существующий проект, в результате чего между стенами и заказанной мебелью появилось серьезное несоответствие.

Через четыре месяца Ирина Безрукова подала иск на 5,5 миллионов рублей за возникшие недочеты. Строители в свою очередь подали иск на невыплату 600 тысяч рублей. Последние дело проиграли и остались должны актрисе 2,8 миллиона рублей. Разбирательства продолжаются.

Напомним, сейчас строительство — та ниша, где многие пытаются заработать перед стартом затяжных холодов. Меж тем результаты реализованных объектов, несомненно, радуют. Как пишет RT, в Московской области завершили работу на 56 социальными постройками.

Телеканал "360" добавляет, что в этом году в регионе идет ремонт 31 объекта здравоохранения. Например, в поликлинике №3 в Балашихе. "В здании обновлено практически все — от кровли до коммуникации", — цитирует интернет-издание "Подмосковье сегодня" министра ЖКХ по МО Антона Велиховского. Возможно, и ремонт Ирины Безруковой все-таки завершится успешно.