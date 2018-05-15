Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

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Ирина Владимировна Безрукова

Ирина Владимировна Безрукова актриса

  • Дата рождения: 11 апреля 1965
  • Место рождения: Ростов-на-Дону,
  • Знак зодиака: Овен
  • Рост: 172
  • Вес: 56
  • Размер груди: 2

В 1988 году окончила Ростовское училище искусств по специальности «актриса театра и кино», курс А. Малышева и В. Шапиро (1984—1988). Со второго курса училища была плотно занята в репертуаре Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького, а к завершению учебы сыграла более двухсот пятидесяти спектаклей.

С 1988 по 1989 годы работала в Тульском государственном драматическом театре. В 1990 году играла в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова.

В течение двух лет (1999—2001) вела передачу «Магазин на диване» на телеканале «РТР», программу «Самые-самые» на «СТС». Два года работала моделью по стрижкам в команде «Wella» (Сергей Зверев, С. Рыжкова). Участвовала как факелоносец в пронесении олимпийского огня в московском этапе Всемирной эстафеты олимпийского огня летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах.

8 июля 2008 года вместе с Сергеем Безруковым выступила в качестве ведущей первого в истории России празднования Дня семьи, любви и верности. В сентябре 2009 года вошла в попечительский совет Межрегиональной благотворительной общественной организации содействия в реализации социальных программ в области медицины и здравоохранения «Возрождение», помогающей детям, страдающим ревматическими заболеваниями.

В 2010 году стала послом «Часа Земли» в России — акции Всемирного фонда дикой природы (WWF). В 2013 году получила специальность «тифлокомментатор высшей категории», осуществляет тифлокомментарий к спектаклям Московского губернского драматического театра.

11 июня 2015 года, накануне Дня России, награждена Знаком преподобного Сергия Радонежского — почетной наградой Московской области — за плодотворную общественную и благотворительную деятельность и активное участие в жизни Подмосковья. Имеет многочисленные награды за благотворительность.

31 июля 2015 года в эфир телеканала «360° Подмосковье» вышла авторская программа Ирины «Разговор на сцене с Ириной Безруковой», первым гостем которой стал актер Сергей Безруков. Собеседниками ведущей в следующих программах были также композитор Максим Дунаевский, писатель-сатирик Михаил Николаевич Задорнов (последнее интервью юмориста), пианист Денис Мацуев, артисты Дмитрий Харатьян, Дмитрий Дюжев и другие известные деятели искусства.

Ирина Безрукова в паре с мастером спорта России и победителем международных танцевальных турниров Максимом Петровым приняла участие в десятом юбилейном сезоне российского развлекательного телевизионного шоу «Танцы со звездами», стартовавшем 7 марта 2016 года на телеканале «Россия 1».

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