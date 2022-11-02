Дворец для интима: всплыли пикантные подробности из спальни Кейт Миддлтон

Принц Уильям и Кейт Миддлтон решили уединиться в новом гнездышке.

прочитано 53 раза

В начале сентября герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон сменила официальны титул. Теперь супруга принца Уильяма именуется принцессой Уэльской. Можно сказать, что она унаследовала новый титул от своей покойной свекрови – принцессы Дианы, – потому что нынешняя королева-консорт Камилла в свое время отказалась от этого обращения, лишь бы избежать ассоциаций с первой супругой принца Чарльза.

Так или иначе, старший сын королевы Елизаветы II после ее смерти взошел на трон и стал именоваться королем Карлом III. Соответственно, первым наследником британской короны стал его старший сын, к которому и перешел титул принца Уэльского.

Однако монаршая чета не особо рада официальным метаморфозам. Сегодня Кейт Миддлтон находится в глубокой депрессии. Принц Уильям и его супруга до сих пор оплакивают любимую бабушку. Не секрет, что королева Елизавета II была довольно благосклонна к семье старшего внука.

А вот принц Гарри и его супруга, бывшая американская актриса Меган Маркал вниманием главы Содружества не были избалованы. Так или иначе, принц и принцесса Уэльские даже предпочли переехать чуть дальше от глаз подданных.

Для интима принц Уильям и Кейт Миддлтон выбрали замок Аделаида в Виндзоре. Британскому таблоиду The Sun даже удалось узнать подробности из спальни монархов. Пикантности опочивальне придает необычный декор.

По данным журнала, спальня четы Уэльских выполнена в морском стиле. Под потолком комнаты протянуты канаты, снятые с королевской яхты XIX века. Кроме того, рядом с супружеской кроватью установлены позолоченные статуи дельфинов.