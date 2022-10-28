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От безумной активности до полного штиля: какими будут цены на жилье в 2023 году?

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От безумной активности до полного штиля: какими будут цены на жилье в 2023 году?

Эксперт поделилась мнением, каким рынок недвижимости будет в следующем году.
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C начала февральских событий в стране все сферы общественной и культурной жизни, экономики, в том числе и рынок недвижимости и финансов подверглись серьезным изменениям. Из-за нестабильности россияне оказались на пороге "страха неизвестности". Об этом сообщает издание Царьград.

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Несмотря не небольшую стабилизацию положения к осени, продолжают появляться новые обстоятельства, из-за которых граждане чувствуют себя недостаточно уверенно. Эта неуверенность влияет на покупательскую способность.

Цены на жилье в 2022 году прошли сразу несколько пиковых стадий, а покупатели сумбурно принимали решения о покупке и продаже. Эксперты характеризируют рынок так: от безумной активности до полного штиля.

Эксперт по недвижимости Ирина Кановас в разговоре с РИА ФАН поделилась, какими будут цены на жилье в 2023 году.

"Скорее всего в следующем году будет продолжаться падение", — говорит Ирина. Глобального падения на 30,40 или 50% как в 2017 году ждать не стоит, цитирует эксперта RT. Новые условия уже прочно вошли в жизни россиян, поэтому и россияне привыкают к этой действительности.

Напомним, что похожая ситуация развернулась в 2017 году. Тогда после роста спроса наступил сильный спад, а жилье уходило с рынка дешевле на треть.

Фото: Axel Heimken/ dpa/ globallookpress.com
28 октября 2022, 09:45 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник

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