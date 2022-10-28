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Скидки на "загородку" достигают 20%

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Скидки на "загородку" достигают 20%

Растет спрос на каркасные дома.
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Текущей осенью на вторичном загородном рынке Московского региона выросло количество продавцов, согласных на предоставление скидки. В среднем покупателям удается сбить цену на 10%, максимальный размер дисконта составляет 20%.

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Как правило, чем дольше не удается продать домовладение, тем охотнее собственник предоставляет больший дисконт.

Объем предложения вторичной «загородки» за год почти не изменился. Спрос сократился на 7-10% относительно прошлого года. Но если смотреть статистику за 2019 год, до пандемии коронавируса, то спрос вырос на 5%. На положительную динамику повлияло появление ипотеки на ИЖС и другие программы, распространившиеся на загородный рынок.

Новой тенденцией загородного рынка стал рост популярности каркасных домов, отличающихся высокой скоростью строительства. Всего за год спрос на такие домовладения вырос на 20%.

Стоит ли покупать "загородку" осенью?

Большинство покупателей предпочитают совершать сделки в теплое время года, весной или летом. Однако именно осень позволяет получить более полное представление о качестве постройки и участка.

Снизившаяся температура, ветер, дождь – все это дает возможность проверить, удерживает ли дом тепло, не протекает ли крыша, не заболочен ли участок. Отсутствие снега помогает оценить рельеф и посадки на участке.

Кроме того, если приобрести землю осенью и начать строительство, то уже весной можно будет приступить к отделке, а летом – въехать в новый дом.

Автор: 28 октября 2022, 04:07 Источник: НДВ Супермаркет Недвижимости ✓ Надежный источник

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