В нескольких городах России взлетели цены на аренду жилья

Аренда жилья в некоторых российских городах стала дороже. На это обратили внимание аналитики "Авито Недвижимость".

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В третьем квартале 2022 года был зафиксирован значительный рост цен на аренду жилья сразу в нескольких городах России. В исследовании аналитиков "Авито Недвижимость" отмечается, что ставка платы за съем квартиры с июля по сентябрь выросла в среднем на 15% (до 23 тысяч рублей).

Первое место в рейтинге по темпам роста цен на аренду жилья занял Ростов-на-Дону. Средняя стоимость выросла на 27,8%. То есть в этом городе снять квартиру можно примерно за 23 тысячи рублей. Москва расположилась на втором месте. В столице цены выросли на 22,6% – до 65 тысяч рублей в месяц.

Третье место у Саратова. В этом городе стоимость аренды жилья увеличилась на 15,4% – до 15 тысяч рублей. На четвертой строчке в рейтинге городов по темпам прироста цен за третий квартал расположилась Казань с ростом 15,4% и 15 тысячами рублей. Замыкает пятерку Иркутск с 13,6% и 25 тысячами рублей.

Примечательно, что лишь в Севастополе заметили снижение цен на аренду жилья. В этом крымском городе съем квартиры стал дешевле на 5,3%. В среднем нужно выложить за месяц проживания 27 тысяч рублей. То есть в остальных российских городах также зафиксирован рост цен, но менее значительный.