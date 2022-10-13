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Флигель усадьбы Тургенева на Остоженке ждет реставрация

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Флигель усадьбы Тургенева на Остоженке ждет реставрация

Двухэтажному деревянному флигелю вернут исторический облик. Специалисты изучат архивные документы и разработают проект реставрации.
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Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин решил передать его в пользование Пушкинскому музею, были выделены средства на восстановление памятника.

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Для возвращения зданию исторического облика эксперты тщательно изучат архивные документы и чертежи. Работы по сохранению памятника будут вестись под тщательным контролем столичного Департамента культурного наследия (Мосгорнаследие).

Сейчас идет подготовка к реставрации флигеля. На первом этапе специалисты проведут научно-исследовательские работы и выявят все особенности здания, сообщил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Флигель построен в 1834 году. Это одно из старейших зданий района. На северо-западном и северо-восточном фасадах можно увидеть оригинальный декор XIX века. На первом этаже сохранился сводчатый кирпичный потолок.

Московская программа реставрации культурного наследия – одна из крупнейших в мире. За 11 лет в городе привели в порядок свыше 1,7 тысячи исторических объектов, около 500 поставили на охрану.

В прошлом году специалисты восстановили 170 памятников культуры. Одним из основных событий стала реставрация здания бывшей Центральной электрической станции городского трамвая – теперь это дом культуры "ГЭС-2".

Ежегодно столица проводит конкурс "Московская реставрация". В этом году специалисты подали 82 заявки. За 12 лет проведения конкурса отмечено более 400 лауреатов.

Фото: Агентство "Москва"
Автор: 13 октября 2022, 11:38 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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