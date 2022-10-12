Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Южный участок МСД построен на четверть

Новости

Южный участок МСД построен на четверть

Южный участок Московского скоростного диаметра (МСД) пройдет от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Строителям предстоит возвести четыре эстакады, два тоннеля, пешеходные переходы и мост.
прочитано 176 раз

Сейчас возводится левоповоротный съезд с МКАД на МСД, мост через реку Битца, тоннель под МКАД и Симферопольским шоссе и другие объекты, рассказал руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

ПО ТЕМЕ

К 2024 году МСД свяжут с трассой М-12

В Москве в ближайшие 10 лет построят 600 километров дорог

Планируется проложить 11 километров дорог. Будут построены четыре эстакады общей протяженностью 1,3 километра, два тоннеля, мост, два надземных пешеходных перехода возле жилого комплекса "Южная Битца", два подземных перехода в районе поселка Битца.

Строящийся участок МСД улучшит дорожную обстановку на юге Москвы. Об этом сообщается на портале mos.ru.

Московский скоростной диаметр – крупнейший проект дорожного строительства в столице. Бессветофорная магистраль сократит время в пути для автомобилистов от 10 до 50 минут. Полностью строительство МСД завершится в 2023 году.

Напомним, что в Москве прорабатывается план транспортного развития на период с 2023 по 2032 годы. Будет построено более 600 километров дорог и 117 транспортных сооружений.

С 2012 года в Москве построили 1033 километра дорог. Это 18% всей уличной-дорожной сети города.

Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"
Автор: 12 октября 2022, 12:08 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+