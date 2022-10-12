Южный участок МСД построен на четверть

Южный участок Московского скоростного диаметра (МСД) пройдет от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Строителям предстоит возвести четыре эстакады, два тоннеля, пешеходные переходы и мост.



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Сейчас возводится левоповоротный съезд с МКАД на МСД, мост через реку Битца, тоннель под МКАД и Симферопольским шоссе и другие объекты, рассказал руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Планируется проложить 11 километров дорог. Будут построены четыре эстакады общей протяженностью 1,3 километра, два тоннеля, мост, два надземных пешеходных перехода возле жилого комплекса "Южная Битца", два подземных перехода в районе поселка Битца.

Строящийся участок МСД улучшит дорожную обстановку на юге Москвы. Об этом сообщается на портале mos.ru.

Московский скоростной диаметр – крупнейший проект дорожного строительства в столице. Бессветофорная магистраль сократит время в пути для автомобилистов от 10 до 50 минут. Полностью строительство МСД завершится в 2023 году.

Напомним, что в Москве прорабатывается план транспортного развития на период с 2023 по 2032 годы. Будет построено более 600 километров дорог и 117 транспортных сооружений.

С 2012 года в Москве построили 1033 километра дорог. Это 18% всей уличной-дорожной сети города.