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К 2024 году МСД свяжут с трассой М-12

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К 2024 году МСД свяжут с трассой М-12

Московский скоростной диаметр (МСД) и трассу М-12 (Москва – Нижний Новгород – Казань) свяжут 14-километровым участком с тремя путепроводами, мостом и тремя пешеходными переходами. Объекты будут готовы к 2024 году, сообщил глава стройкомплекса Москвы Андрей Бочкарев.
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Строительство МСД от Лухмановской улицы до трассы М-12 увязано с развитием дорожной сети страны, отметил Бочкарев. По его словам, попасть на федеральную трассу М-12 с Московского скоростного диаметра можно будет без светофоров.

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"Наши хорды и диаметры связаны с крупными действующими и перспективными трассами — уже сегодня строятся развязки, путепроводы и эстакады, которые упростят проезд по новым дорогам и создадут более удобные маршруты", – сказал глава столичного стройкомплекса.

МСД – крупнейший проект Москвы в области дорожного строительства. Магистраль длиной 68 километров объединяет Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды.

Скоростной диаметр распределит транспортные потоки, разгрузит крупные трассы и улучшит связность районов. Движение на МСД станет бессветофорным – попасть из одного конца города в другой можно будет за 40 минут.

Время в пути для автомобилистов сократится от 10 до 50 минут. Строительство скоростного диаметра завершится в следующем году.

Напомним, что в Москве прорабатывается план транспортного развития на период с 2023 по 2032 годы. По нему планируется построить около 600 километров дорог, 117 транспортных сооружений (мосты, эстакады, тоннели), 92 надземных и подземных перехода.

Фото: Е. Самарин, Mos.ru
Автор: 22 августа 2022, 15:09 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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