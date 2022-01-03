Ставки по ипотеке в 2022 году могут достичь двухзначных чисел

Средняя ставка по ипотеке может превысить 10,5%.

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин сделал прогноз относительно кредитования недвижимости в наступившем году. Эксперт уверяет, что заметный рост ставок ожидается именно в ипотеке.

В ведущих банках России процент может достигнуть отметки в 10,5. По-прежнему сохраняется возможность получения льготной ипотеки для некоторых категорий граждан, однако экономист говорит именно о средних цифрах по стране без субсидий.

Эксперт аналитического центра Банки.ру Вадим Тихонов утверждает, что скачок можно будет наблюдать уже в начале года. "Возможность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики на фоне растущей инфляции сохраняется", – отметил аналитик.

Подтверждает прогнозы и глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Она заявила, что рост ипотечных ставок возможен даже несмотря на прохождение пика роста цен на недвижимость. В аналитическом отделе Сбербанка уже предупредили, что ставка достигнет 10% в текущем году.

Ранее стало известно, что порядок получения налогового вычета по НДФЛ при покупке недвижимости стал проще. В Налоговый кодекс внесли изменения, которые облегчат процедуру. Теперь налогоплательщики могут получить социальный и имущественный налоговые вычеты еще до окончания налогового периода, обратившись с письменным заявлением к работодателю.