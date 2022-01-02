В России стало проще получить налоговый вычет при покупке недвижимости

Управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин рассказал об изменениях в налоговом законодательстве.

Согласно инициативе Министерства финансов РФ, порядок получения налогового вычета по НДФЛ при покупке недвижимости стал проще. Еще в прошлом году в первую и вторую части налогового кодекса внесли изменения. 1 января 2022 года новые положения полностью вступили в силу.

Михаил Паюшин объяснил, что теперь налогоплательщики могут получить социальный и имущественный налоговые вычеты еще до окончания налогового периода, обратившись с письменным заявлением к работодателю. Управляющий партнер Freeviser отметил, что раньше нужно было ждать как минимум один год перед подачей заявления.

Юрист обратил внимание, что ФНС пока не объясняет, что делать с налоговой декларацией в случае оформления вычета в том же году, ведь этот документ по-прежнему можно оформить только на следующий. Паюшин сомневается, что декларацию отменят. По его предположению, в решении этого вопроса будет принимать участие работодатель.