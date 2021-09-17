Жители СВАО переезжают в 19 новостроек по программе реновации

На северо-востоке Москвы по программе реновации заселяют 19 домов. Новоселье отпраздновали около двух тысяч семей.

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В районах Бабушкинский и Южное Медведково переселение началось в 2018 году. Под заселение за три года передано 19 домов – новоселье отпраздновали около двух тысяч семей, сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Новостройки для переселенцев возводятся в Северном и Южном Медведкове, Северном, Лосиноостровском, Бабушкинском и других районах северо-востока Москвы.

В программу реновации в СВАО вошло 499 домов. Новое жилье получат 86,5 тысячи человек.

По словам Левкина, на первом этапе запланировано переселить 71 дом. Там живут 12,3 тысячи человек, уточнил глава Департамента градостроительной политики Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о включении в программу реновации дополнительных 10 стартовых площадок. Там возведут 177,3 тысячи квадратных метров жилья. Это позволит расселить 36 старых домов (2537 квартир), в которых сейчас проживают 6,5 тысячи человек.

Программу реновации ветхого жилья в Москве утвердили в 2017 году. В нее включено 5175 домов (350 тысяч квартир), их общая площадь – 16,4 миллиона квадратных метров. В них живут около миллиона человек.