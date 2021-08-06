ЦБ назвал регионы России с самой дешевой ипотекой

По данным ЦБ, в июне 2021 года оформить самую дешевую ипотеку можно было в Магаданской области (5,79% годовых). Также доступная ставка была в Сахалинской области (6,05%), Якутии (6,19%), Приморском крае (6,2%), Бурятии (6,41%), Пензенской области (6,48%) и Чукотском автономном округе (тоже 6,48%).
В Мордовии ипотека предоставлялась под 6,5% годовых, в Орловской области – под 6,61%, в Калмыкии – под 6,64%, а в Псковской области и Северной Осетии – под 6,67%. Еще в пяти регионах России можно было получить кредит на покупку квартиры по ставке 6,7-6,8%, в восьми – 6,8-6,9%, в двенадцати – 6,9-7%.
А самая дорогая ипотека в начале лета 2021 года была в Ингушетии (8,55%), Чечне (8,28%), Тыве (7,7%), Севастополе (7,6%), а также в Иркутской области (7,5%).
Кстати, с августа 2021 года ужесточены правила выдачи ипотеки с первоначальным взносом в размере 15-20 процентов от стоимости приобретаемого объекта. ЦБ повысил надбавки к коэффициентам риска до 50-100%-х пунктов. По мнению экспертов, такие кредиты будут дороже.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что президент России Владимир Путин предложил отменить налог с продажи квартиры в случае покупки нового жилья. Такое заявление он сделал во время прямой линии 30 июня.
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