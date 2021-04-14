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Недвижимость
Россиян с ипотекой предупредили об опасности: может вырасти ставка

Россиян с ипотекой предупредили об опасности: может вырасти ставка

Ставки по ипотеке могут быть повышены без согласия заемщиков при изменении ключевой ставки Центробанком.
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О скрытой угрозе для россиян, купивших недвижимость в ипотеку, предупредила консультант по финансовой грамотности и преподаватель ВШЭ Мария Абрамовская. По словам эксперта, возможность повышения ставки по уже выданной ипотеке обычно предусмотрена кредитным договором, который подписывает заемщик. При этом в большинстве стандартных договоров существует пункт, согласно которому банк-кредитор может в одностороннем порядке увеличить ставку по ипотеке при условии роста ключевой ставки.

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При этом банк, разумеется, обязан уведомить своего клиента о повышении ставки. Однако, если ЦБ поднимет ключевую ставку, финансовая организация, выдавшая ипотеку, имеет полное право последовать его примеру, и клиент никак не сможет повлиять на данную ситуацию. Надо понимать, что ежемесячный платеж клиента в этом случае может существенно увеличиться.

Финансовый консультант добавила, что вообще недвижимость в России сейчас стоит дорого, поэтому регулярные платежи заемщиков в любом случае получаются очень большими. И даже в таких условиях, покупать недвижимость лучше сейчас, потому что в обозримом будущем цены на жилье в нашей стране снижаться не будут – об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на ИА Regnum. При этом не стоит соблазняться на низкие ставки по ипотеке, так как в будущем они могут вырасти.


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Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 апреля 2021, 13:10 Источник: Lenta.ru

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