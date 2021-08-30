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Недвижимость
"Единая Россия" предлагает расширить "дачную амнистию"

"Единая Россия" предлагает расширить "дачную амнистию"

По инициативе партии "дачную амнистию" могут продлить до 1 марта 2031 года.
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Специальный законодательный механизм, позволяющий гражданам оформить в собственность дачные дома, был введен по инициативе "Единой России" в 2006 году. С тех пор своим правом на упрощенный порядок оформления собственности на недвижимость воспользовались 14 миллионов россиян.

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Партия решила расширить действие "дачной амнистии". Парламентарии от "Единый России" уже внесли в Госдуму соответствующий законопроект. Документ предусматривает продление механизма до 1 марта 2031 года.

Это значит, что у дачников будет еще пять лет на упрощенное оформление права собственности на земельные участки и жилые, садовые дома. Под "легализацию" попадет жилье, построенное до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, на земельных участках, в отношении которых у граждан отсутствуют правоустанавливающие документы.

Председатель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал о новой инициативе партии:

"Мы предлагаем признать пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования участком, чтобы люди могли осуществлять сделки, в том числе передавать по наследству. Предлагается также, что люди, которые получили права от своих наследодателей, могли оформлять в любое время земельные участки. И эти права будут распространятся на любые виды разрешенного использования".

Кстати, аналогичный закон вступает в силу с 1 сентября. Речь идет о "гаражной амнистии". Документ определяет порядок регистрации гаражей, построенных до 31 декабря 2004 года на землях, находящихся в государственной собственности. С данной инициативой также выступила партия "Единая Россия".

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Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press /www.globallookpress.com
Автор: 30 августа 2021, 13:07 Источник: ER.RU ✓ Надежный источник

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