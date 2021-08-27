Лавров и Шойгу возглавили рейтинг лидеров партсписков на выборах в Госдуму

19 сентября по всей стране пройдут выборы депутатов Государственной Думы РФ. В преддверии единого дня голосования ВЦИОМ провел всероссийский опрос, чтобы составить рейтинг известности лидеров партийных списков на предстоящих выборах. Ведущие позиции заняли лидеры партсписка "ЕР": Сергей Лавров и Сергей Шойгу.
В исследовании ВЦИОМ участвовали 1200 россиян в возрасте от 18 лет. Специалисты опрашивали их по телефону. Результаты исследования обнародованы 26 августа. Социологи составили рейтинг политиков по показателю положительного отношения россиян, которые точно решил участвовать в выборах (46%).
Респонденты отдали первое место министру иностранных дел Сергею Лаврову – 73% положительного отношения. За ним с результатом 69% следует министр обороны Сергей Шойгу. Замыкает тройку лидеров председатель ЛДПР Владимир Жириновский (44%). В топ также вошли певица Татьяна Буланова (42%) и лидер КПРФ Геннадий Зюганов (41%).
Кроме того, специалисты установили, что в рейтинге известности лидеров партийных списков с большим отрывом лидирует "Единая Россия" – среднее значение по всем представителям пятерки – 64%.
Напомним, президент России Владимир Путин на съезде "ЕР" предложил включить в федеральную часть партийного списка кандидатов Сергея Шойгу и Сергея Лаврова, а также главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову и сопредседателя ОНФ Елену Шмелеву.
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