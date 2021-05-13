Названы победители премии "Headliner года"

В Москве в четвертый раз прошла церемония вручения премии "Headliner года". Победителем – Хэдлайнером года, выбранным жюри, стала директор Фонда поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант" Ольга Ребковец.



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