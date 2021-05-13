Названы победители премии "Headliner года"

Стрельба в казанской школе Цены на продукты Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Ответ России на санкции США оценили американцы: Никого не боится
Петросян показал сдавшую Кадышеву
Больше не Алина: Кабаева официально сменила имя после развода
Шепелеву предложили покинуть Россию из-за возмутительных слов в День Победы
партнеры
Четверг
13 мая
Лента новостей
20:28
Беспечная Орбакайте устроила заграничные каникулы в разгар пандемии
20:18
Под Москвой поймали обманувших бизнесмена на 19 миллионов мошенников
20:06
На МКС произошла новая авария
19:57
Что известно о новом романе звезды сериала "Чики" Шмыковой
19:52
В аварии с мотоциклом пострадал подросток
19:46
"Брали наличкой": Анну Калашникову обманули на 16 миллионов рублей
19:37
Судьба Юлия Пересильд окончательно решена
19:27
На юге России погибла студентка из Китая
19:13
Загорелая Волочкова страдает на Мальдивах: Как все успеть?
19:08
Возле подмосковной школы угнездилась чайка
18:46
"Все вы приглашены!": россияне массово пакуют чемоданы на свадьбу Пэрис Хилтон
18:22
Полуголая Андреева похвасталась фигурой в бассейне
17:55
"Нашла парня с нормально подходящим размером": прооперированная Бузова оседлала жеребца
17:51
Машина депутата Госдумы попала в ДТП на Кутузовском проспекте
17:49
Полз между оградами к могиле: близкий друг Пугачевой умер страшной смертью
17:35
"Украл и обаял": звезды сериалов Лагашкин и Стулова отметили серебряную свадьбу
17:10
Перенесшая инсульт Водонаева вышла в люди: Я всегда за риск
16:57
Не узнать: беременная Арзамасова удивила кардинальным преображением
16:56
Счастье "паромщицы" Глафиры Тархановой вновь оказалось под угрозой
16:32
Спит и видит: Юдашкин захотел вышвырнуть Васильева из "Модного приговора"
16:26
"Не все в порядке с головой": плюнувшей в мужчин Наргиз поставили неутешительный диагноз
16:09
Ида Галич влипла в судебные тяжбы
16:08
"Она меня оскальпировала": журналистка "Пусть говорят" заявила о нападении невменяемой жены Полицеймако
15:51
А как же Фриске? Шепелев поделился воспоминаниями о связи с темнокожей моделью
15:46
Россияне вынуждены брать микрозаймы из-за нехватки денег на еду – депутат Ганзя
15:43
Матвейчук плюнул в лицо Макеевой с ее женатым работягой-любовником
15:37
"Сдох как собака": Распутина ехидно высказалась о смерти близкого мужчины
15:08
Есть данные: Муцениеце готовит дочь к участию в шоу "Голос. Дети"
15:08
"Назначили бездаря": разъяренный Садальский объяснил уход Дроздовой из "Современника"
14:54
"Бараны и ораторы": Наргиз оскорбила российских мужчин
14:52
В Подмосковье установили мировой рекорд по силовому экстриму
14:47
Примерный семьянин Киркоров о своей бурной сексуальной жизни: Так шалю, что мама дорогая
14:46
"Что я такого сделала?!": Рязанова расплакалась во время беседы с Кудрявцевой
14:43
Патриарх Кирилл призвал россиянок отдавать детей в церковь
14:32
Звезда сериала "Не родись красивой" Уварова изменилась до неузнаваемости
14:31
Шокирующий выбор имени для дочки Маркл вызвал оторопь
14:27
В Кремле ответили на вопрос о присоединении Донбасса
14:18
Мерьем Узерли о тайном женихе: Раньше никогда такого не чувствовала
14:12
"Претензий к нему не было": директор школы в Казани об устроившем стрельбу
13:53
Сколько россиян работают сверхурочно
13:52
Илон Маск пожаловался на психическое расстройство
13:49
"Получил осколочное ранение": сыну певицы Алсу чудом удалось спастись во время стрельбы в казанской школе
13:47
Запустил рекламу: выходка Маняукяна после трагедии в Казани ошарашила россиян
13:39
В России вновь выявили более 8 тысяч новых заражений COVID-19
13:35
"Ну и заткнулся бы": известный телеведущий набросился на звезд сериалов Назарова и Майкова
13:35
Дочь Валерии сменила имя и сбежала из страны
13:31
"Дни.ру" раздают подарки: билеты на спектакль "Дом"
13:29
"Расстрелять его публично": разъяренный Фадеев готов пойти на крайние меры
13:26
Песков рассказал о состоянии здоровья Путина после слухов о болезни
13:11
В Госдуме поддержали идею поручить охрану школ Росгвардии
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Пусть суд разберется": наглая ложь о Цымбалюк-Романовской и Джигарханяне возмутила известного режиссера
"После меня трудно найти кого-то лучше": Аршавин унизил Барановскую
Поргина раскрыла гонорар Прокловой за откровение о домогательствах
"Все вывалила": Валерия раздражена проболтавшейся об оральных ласках Прокловой
Врачи спасают цинично добитую буйной дочкой Кравец
Собчак цинично унизила пожилого гея-иностранца
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Названы победители премии "Headliner года"

Названы победители премии "Headliner года"

В Москве в четвертый раз прошла церемония вручения премии "Headliner года". Победителем – Хэдлайнером года, выбранным жюри, стала директор Фонда поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант" Ольга Ребковец.
прочитано 2122 раза

Кроме Хэдлайнера года гранты на развитие проектов получили еще 15 человек. Это выбранные жюри по три лидера экспертного голосования в каждой из пяти номинаций: "Культура и искусство", "Наука и образование", "Бизнес и инновации", "Общество и социальные проекты", "Спорт и здоровье".

ПО ТЕМЕ

В Москве названы победители премии "Headliner года"

Бренд Headliner от ГК "КОРТРОС" вышел на общероссийский уровень

В России выбирают номинантов премии "Headliner года – 2019"

В первой номинации победили директор галереи-мастерской "Граунд Солянка", художник Катя Бочавар, руководитель международного фестиваля уличного искусства Stenograffia Константин Рахманов и Лиза Згирская с аудио-визуальным композиторским проектом "701 Project".

Лидерами второй номинации помимо директора фонда "Тотальный диктант" Ольги Ребковец стали Дима Зицер с проектом школы неформального образования "Апельсин" и Алексей Кавокин, который занимается разработкой квантового компьютера из жидкого света.

В номинации "Спорт, фитнес, здоровье" лидировали основатель женской школы футбола GirlsPower Владимир Долгий-Раппопорт, первая в мире женщина-участница и финишер в моторалли "Дакар" Анастасия Нифонтова, а также Ярослав Святославский – первый спортсмен-паратриатлет из России, переплывший Волгу и преодолевший длинную дистанцию в триатлоне Ironman. Он отвечает за маркетинг и развитие научного стартап-проекта по разработке технологии 3D-печати мягких нейропротезов NeuroPartner.

Первыми в номинации "Бизнес и инновации" стали сооснователь и руководитель движения "Гудсерфинг" Илья Попов, Магомед-Амин Идилов с проектом сервиса для реабилитации последствий инсульта на дому Cerebrum MD и Константин Урванцев за компанию, предоставляющую программное обеспечение и услуги в области виртуальной реальности для обучения детей, Altairika.

В номинации "Общество и соцпроекты" лидерами признаны директор благотворительной организации "Ночлежка" Григорий Свердлин, сооснователь проекта, посвященного обращению с отходами, "Собиратор" Валерия Коростелева и другие.

В состав жюри премии вошли издатель Ирина Прохорова, помощник президента Республики Татарстан Наталия Фишман-Бекмамбетова, дизайнер и предприниматель Илья Осколков-Ценципер, заведующая кафедрой территориального развития РАНХиГС Елена Зеленцова и президент ГК "КОРТРОС", учредитель премии "Headliner года" Вениамин Голубицкий.

Вениамин Голубицкий отметил, что несмотря на новые условия, которые принес 2020 год, по большому счету ничего не поменялось, поскольку главные установки у людей, на которых можно равняться, не изменились. "По-прежнему в основе всего лежат гуманистические и гуманитарные ценности... Сегодня люди так же, как и раньше, отдают сердце и душу другим, помогают жить тем, кому достаточно сложно, достигают в своей профессии вдохновляющих высот", – заявил учредитель премии "Headliner года". По словам Голубицкого, это все оказалось важным и в прошлом году, потому премия "Headliner года" остается такой же актуальной, как и прежде.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: award.head-liner.ru
Автор: 13 мая 2021, 19:50

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Полз между оградами к могиле: близкий друг Пугачевой умер страшной смертью

Артист оказался в одиночестве
Шоу-бизнес

А как же Фриске? Шепелев поделился воспоминаниями о связи с темнокожей моделью

Телеведущий всполошил народ
Шоу-бизнес

"Не все в порядке с головой": плюнувшей в мужчин Наргиз поставили неутешительный диагноз

Артистку больно укололи
Шоу-бизнес

Перенесшая инсульт Водонаева вышла в люди: Я всегда за риск

Журналистка показала себя

Гороскоп

"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май
Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года
Гороскоп на май 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+