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Недвижимость
ГК

ГК "КОРТРОС" вошла в топ-10 российских застройщиков

Фото: facebook.com/GCKORTROS
Группа компаний "КОРТРОС" вошла в топ-10 российских застройщиков согласно рейтингу RAEX-600. В 2019 году девелопер ввел в эксплуатацию 300 тысяч квадратных метров недвижимости.
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Достигнутые успехи стали результатом грамотной бизнес-стратегии. В прошлом году компания укрепила позиции в целевых регионах – это позволило закрепиться в топе российских застройщиков, отметил генеральный директор ГК "КОРТРОС" Станислав Киселев.

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"Так, прирост контрактации в Москве в 2019 году по отношению к 2018 году составил 59%, в Санкт-Петербурге 78%", – уточнил он.

ГК "КОРТРОС" возводит недвижимость в четырех регионах. В прошлом году компания ввела в эксплуатацию 300 тысяч квадратных метров и вошла в в двадцатку самых надежных российских застройщиков по версии влиятельного журнала Forbes.

Проектные офисы ГК расположены в крупных российских городах – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми. Компания стала первопроходцем по внедрению "умных технологий" в жилое строительство.

В феврале 2020 года Минстрой, центр компетенций "Умный город" и ГК "КОРТРОС" подписали соглашение об использовании разработок компании для достижения целей нацпроекта "Умный город". Ранее соглашение об использований технологий компании было подписана с администрацией Перми.

Группа компаний реализует проекты комплексного развития территории, адаптируя в России мировой опыт и международные стандарты. Флагманом ГК "КОРТРОС" является бренд HeadLiner. Первым таким проектом стал квартал небоскребов в Пресненском районе Москвы.

Автор: 2 ноября 2020, 17:43

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