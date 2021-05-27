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Недвижимость
Центральный Банк предупредил россиян об ипотечном риске

Центральный Банк предупредил россиян об ипотечном риске

Эксперт Центробанка уверены, что масштабное стимулирование ипотеки при определенных условиях может привести к возникновению "пузыря" на рынке недвижимости.
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В Центральном Банке России прогнозируют появление ценового «пузыря» на жилищном рынке. Избежать негативного экономического эффекта возможно только в случае, если доходы россиян по темпу роста обгонят цены на недвижимость.

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Эксперты ЦБ полагают, что новые дома строятся медленными темпами. В этой ситуации повышение доступности ипотеки производит негативный эффект, так как приводит к росту цен на жилье. Не смотря на падение реальных доходов россиян, в некоторых регионах недвижимость подорожала на 20%.

Эффект "пузыря" на рынке недвижимости может возникнуть, если продолжать стимулирование ипотеки, при этом не повышая доходы граждан и не ускоряя темпы строительства.

Как показали результаты исследования "Работа.ру", только 10% россиян планируют взять ипотеку в 2021 году. По сообщению "Газета.ru", в опросе приняли участие пять тысяч граждан со всех регионов России. Отмечается, что 63% россиян вообще не собираются брать кредиты в текущем году.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проанализировать причины роста цен на стройматериалы.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 27 мая 2021, 17:04 Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник

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