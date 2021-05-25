Володин поручил проанализировать причины роста цен на стройматериалы

Представитель фракции ЛДПР Александр Шерин отметил, что бюджетных средств, которые были выделены на строительство, может быть недостаточно из-за значительного роста цен на металлы. Стоимость стройматериалов выросла от 50% и выше.
Вячеслав Володин поручил комитету по контролю и регламенту проанализировать эту информацию. Спикер отметил, что необходимо предложить правительству принять меры, которые остановят рост цен на металлы. Председатель Госдумы сообщил, что потребители замечают увеличение стоимости на кровельное железо, а также о подорожании изделий из дерева.
"Выделенные средства не позволяют выполнить поставленные задачи по строительству тех же объектов соцсферы", – сказал председатель Госдумы.
Стоит отметить, что в конце прошлого года российские застройщики начали жаловаться на увеличение стоимости металлопроката, из-за чего росла себестоимость строительства. В феврале 2021-го были введены заградительные пошлины на отходы и лом черных металлов, но цены снова выросли.
Напомним, ранее Вячеслав Володин назвал сроки рассмотрения законопроекта о бесплатной газификации. По словам председателя Госдумы, депутаты примут необходимые законодательные решения до конца весенней сессии.
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