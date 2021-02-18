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В России испытают новый вид льготной ипотеки

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Заместитель председателя Банка России Сергей Швецов заявил о планах регулятора запустить в рамках эксперимента новый вид ипотеки. Речь идёт о так называемой "зелёной" ипотеке.

В Центробанке пояснили, что программа подразумевает выдачу льготных кредитов гражданам на покупку жилью с высоким уровнем энергоэффективности. Швецов обратил внимание, что аналогов такой ипотеки в мире пока нет. Однако для запуска программы необходимо зафиксировать в законодательстве определения "зелёного" жилья, сообщает "Общественная служба новостей".



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Автор: 18 февраля 2021, 19:29

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