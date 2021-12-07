Россиян предупредили о внедрении новых технологий при учете недвижимости

С помощью современных технологий новый сервис будет самостоятельно определять контуры недвижимости и производить автоматическую сверку сведений об этих объектах в ЕГРН. Также сервис сможет распознавать и указывать различные случаи, в которых документы на недвижимость нужно менять. Работа "Умного кадастра" основывается на системе пространственного наблюдения и анализе данных нейросетей.
В беседе с Life эксперты спрогнозировали, как такие технологии могут отразиться на жизни простых россиян. Так отмечается, что нейромониторинг может вылиться в различного рода разбирательства, касающиеся учета недвижимости.
Дело в том, что многие граждане нашей страны не стремятся быстрее узаконить свои постройки и годами живут в домах, числящихся как хозяйственные постройки или вообще недосторой. Теперь же Росреестр сможет без уведомления собственников самостоятельно собрать данные и внести изменения в ЕГРН. В результате гражданам все равно придется оформлять документы и, к тому же, платить штрафы.
Также некоторые эксперты предполагают, что тем собственникам, чья недвижимость будет учтена в автоматическом порядке, придется иметь дело с ФНС, ведь неправильно оформленная собственность расценивается как способ уклониться от налогов. Уже в следующем году такие недобросовестные владельцы могут получить уведомления с более крупными суммами для оплаты.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что в России стала популярна дистанционная регистрация недвижимости.