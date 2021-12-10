В Минстрое нашли способ контролировать аренду жилья

В настоящее время рынок аренды квартир в России имеет стихийный характер. Большинство сделок заключается без ведома соответствующих органов, в результате чего государство недополучает в казну огромные суммы – более 160 миллиардов рублей ежегодно. Теперь в Минстрое нашли способ исправить это упущение.
В ведомстве разработали проект закона о создании специальной государственной информсистемы – ГИС. Согласно этому документу, все собственники жилья и машиномест, сдающие свою недвижимость в аренду, а также арендаторы должны будут в течение месяца с момента заключения договора подать сведения в систему. Если это сделано не будет, обеим сторонам грозит штраф: до 5 тысяч рублей – физлицам и до 50 тысяч рублей – компаниям.
Как сообщает "Коммерсантъ", ГИС будет работать в формате онлайн-приложения. Именно в нем и будут производиться все расчеты. Основной задачей этой системы будет защита интересов нанимателей и обеление рынка аренды.
Законопроект уже подготовлен и отправлен для согласования в другие ведомства. Ожидается, что на рассмотрение Госдумы документ будет представлен весной.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о внедрении новых технологий при учете недвижимости – Росреестр тоже запустил новый сервис.