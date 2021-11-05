Тяжелобольной Гаркалин в коме Коронавирус - статистика Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Вот и все": Сменившая пол Зудина объяснила резкие перемены
Известный телеведущий врезал Марии Шукшиной: Глупа, как пробка
"Мозги отвалились": выселенная тяжелобольная Казьмина показала нос
Топалов остался один: стало известно об уходе 31-летней Регины Тодоренко
партнеры
Пятница
5 ноября
Лента новостей
13:35
"Это жесть": натянувшая трусы до ушей Каменских вызвала оторопь
13:27
Умерла заслуженная артистка России
13:14
Обязан своим успехом: празднующий Прилучный показал главную в своей жизни женщину
12:55
Оскорбленная Сябитова дала оплеуху Васильеву
12:46
Надо ли платить долги по унаследованной квартире
12:34
"Большой риск потерять зрение": Бузову отговаривают оперироваться до родов
11:58
Кардинально изменившаяся Седокова стала неузнаваемой
11:53
Постельные забавы с мужем: Шпица ответила на шумиху из-за появившихся в Сети интимных кадров
11:25
Иностранцев в России предупредили об обнулении пенсий
11:12
Оплеванная Кудрявцева сбежала из страны
11:11
Потерявшая связь с реальностью Асмус оставила больную дочь на Харламова: Рыдала и тряслась
10:47
"Я ужасно горжусь": помятая Собчак публично себя расхвалила
10:43
Песков рассказал о давнем приглашении Лукашенко посетить Крым
08:31
Затасканный Анджелиной Джоли по судам Брэд Питт начал бояться женщин
06:22
Не отстает от мужа: Кейт Миддлтон заметили с другим мужчиной после новостей о разводе
04:02
К чему снится обувь
01:29
День апостола Иакова Младшего: приметы и запреты 5 ноября
22:49
Васильев в шоке от внешнего вида "распутницы" Глюкозы: Отсылают в бордель
20:18
Винокур пошел против отца ради мертвых родственников: Я их не потерял
17:50
Без денег и еды: брошенный под Новый год Киркоров задумался о смерти
17:43
Беременная любовница Соколовского отказалась от брака
17:40
В Госдуме заявили о готовности России ответить на провокации Украины
17:03
Молодая жена Меньшикова превратилась в бабку в лохмотьях
16:47
"Как на старой бабке": Дочь прилюдно оплевала Сябитову
16:18
10-летняя дочь Лорак нецензурно выразилась при отце: На эмоциях
16:13
"Черная метка на ТВ": как Кобзон и Пугачева связаны с 20-летним забвением Вики Цыгановой
15:32
"Он сказал, что мы не его уровень": коллега о громком уходе звезды ТНТ
15:19
Садальский разнес в пух и прах современных артистов: Все превращается в коричневое изделие
14:55
"Рассталась врагами": Орлова об отношениях с бывшим мужем
14:42
"Меладзе потерял интерес": Джанабаева рассказала об уходе
14:29
Украинский политолог Вакаров напуган мимикой Путина: Она мне спать не даст
13:59
"Приходил домой, как в чужую семью": как Трофим погулял на три фронта во время первого брака
13:35
"Дни.ру" раздают подарки: билеты на концерт "Золотые хиты Сан-Ремо"
13:33
В Счетной палате назвали "болевые точки" строительства жилья в России
13:20
"Не могла выйти на сцену": Немоляева до сих пор не справилась со смертью Лазарева
12:50
"Годы берут свое": народ разоблачил морщинистую Стриженову
12:02
"Забеременела через месяц после родов": вскрылась подноготная бывшего Пелагеи с новой женой
11:25
Асмус прервала работу из-за страшной болезни дочери: Круговорот капельниц и лекарств
11:09
"Человек пострадал физически!": Винокур о харассменте и покинувшей МХАТ Бузовой
11:07
Белоруссия не смогла вернуть расположение России – аналитики о затянувшейся интеграции
11:02
"Так будет не всегда": Снимки Тарасовой до трагедии попали в Сеть
10:56
Заворотнюк собралась под венец после новости об уходе
10:38
Бузова сцепилась с новым худруком МХАТа после увольнения
08:19
"Волшебно": Сбежавшую от мужа Королеву осчастливил резвый самец
06:37
Оставшаяся без любовника Волочкова раздвинула ноги навстречу приключениям
04:12
Сбросивший жирок Лазарев похвастался фигурой: Скинул много
02:52
День иконы Казанской Божьей матери: что нельзя делать 4 ноября
00:23
"Разрушила мою жизнь": Бритни Спирс гневно набросилась на престарелую мать
21:48
47 лет в фиктивном браке: всплыла грязная тайна Винокура
21:31
Политолог Безпалько об отставках украинских министров: Пиар-шаги Зеленского
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Мерзкий тип": Прогнавший Бузову со сцены директор МХАТа получил пинка
"Отказ от родителя": психика дочки извращенца Панина не выдерживает
"Человек пострадал физически!": Винокур о харассменте и покинувшей МХАТ Бузовой
Садальский разнес в пух и прах современных артистов: Все превращается в коричневое изделие
"Черная метка на ТВ": как Кобзон и Пугачева связаны с 20-летним забвением Вики Цыгановой
"Это большая утрата": Талызина скорбит об уходе Домогарова
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Недвижимость
Надо ли платить долги по унаследованной квартире

Надо ли платить долги по унаследованной квартире

Юрист Михаил Паюшин раскрыл тонкости вопроса о наследстве жилья, у бывшего хозяина которого были непогашенные задолженности.
прочитано 145 раз

По закону, оставшиеся долги по ипотеке и коммуналке должен выплатить наследник. Однако при этом его могут освободить от части долга, Эксперт порекомендовал, прежде чем вступать в наследство, найти как можно больше данных о долгах покойного. Сделать это можно сделать в службе судебных приставов или базу банкротных дел, либо через нотариуса.

ПО ТЕМЕ

Эксперты в сфере строительства оценил перспективы снижения цен на жилье в России

В Госдуме предложили отменить ипотеку в России

ЦБ назвал регионы России с самой дешевой ипотекой

Вместе с тем наследники отвечают по долгам лишь в рамках стоимости перешедшего к ним имущества. Так, если сумма задолженностей превышает стоимость квартиры, то превышающая часть не считается.

Если недвижимость приобретена в ипотеку, и была сделана страховка, то долг по кредиту будет выплачивать страховая компания. Но наследники обязаны в течение десяти дней известить страховщиков для признания смерти заемщика страховым случаем, иначе платить придется самим.

Если же страховка не была оформлена, то наследник может либо вступить в права наследства, либо отказаться от него, либо вступить в права, переоформить квартиру и кредит на себя, а затем ее продать с выгодой для себя.

Также юрист рассказал, что долги по жилищно-коммунальным платежам тоже лежат на наследнике. При этом сумму можно уменьшить, если сразу после смерти близкого сообщать в управляющую компанию о том, что в квартире никто не будет жить. Напомним, ранее эксперты в сфере строительства оценили перспективы снижения цен на жилье в России.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Victor Lisitsyn/globallookpress.com
Автор: 5 ноября 2021, 12:46 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Новое качество жизни: в чем преимущества московской программы реновации

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Забеременела через месяц после родов": вскрылась подноготная бывшего Пелагеи с новой женой

Хоккеист снова счастлив
Шоу-бизнес

"Так будет не всегда": Снимки Тарасовой до трагедии попали в Сеть

Поклонники воодушевились

Шоу-бизнес

"Годы берут свое": народ разоблачил морщинистую Стриженову

Телеведущая поделилась свежими кадрами

Шоу-бизнес

"Меладзе потерял интерес": Джанабаева рассказала об уходе

Певица не хотела уходить

Гороскоп

Гороскоп на ноябрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года
2022-й станет решающим: 4 знака зодиака, жизнь которых кардинально изменится в следующем году
День рождения и судьба: как день недели, в который человек появился на свет, влияет на его жизнь и характер

Здоровье

В России за сутки ковидом заболели 40 443 человек
Доктор Мясников предупредил об опасности массовой вакцинации детей от ковида
Вирусолог Альтштейн поддержал продление удаленки для студентов
За сутки в России заболели ковидом 39 008 человек

Спорт

Российские фигуристки победили всех соперниц и поставили 2 мировых рекорда на соревнованиях в Канаде
Гончаренко шокирована выступлением Трусовой с переломанной костью
Показала класс: Оскандалившаяся Аверина вернулась в Японию
"Только когда он хочет": Медведева боится самостоятельно трогать Милохина

Регионы

В Твери кота по кличке Куар сделали смотрителем музея
В Алтайском крае бетонная стена насмерть придавила двух женщин
Под Москвой при пожаре в квартире погиб человек
Житель Пятигорска перевел мошенникам 2 миллиона рублей
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+