Певицу Дорофееву экстренно госпитализировали Коронавирус - статистика Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Это большая утрата": Талызина скорбит об уходе Домогарова
"Отказ от родителя": психика дочки извращенца Панина не выдерживает
47 лет в фиктивном браке: всплыла грязная тайна Винокура
"Повторное заражение": плачевный результат вечеринки певицы МакSим
партнеры
Воскресенье
14 ноября
Лента новостей
14:45
"Я к нему относился по-человечески": Лукашенко бросил камень в огород Зеленского
14:32
Какие категории граждан России освобождаются от налога на имущество
14:05
Готов на все ради сенсации: беспринципного Малахова втравили в грязный скандал
13:51
Прилюдно оголивший накаченный торс Костюшкин возбудил народ
13:18
"Хочу идти дальше": получившая жуткую травму на льду Бородина жертвует здоровьем
13:04
"Стоит недешево": сколько родные отвалили за памятник на могиле Джигарханяна
12:47
"Она ее не любит!": желающая счастья для дочери Волочкова вцепилась в беременную жену Вдовина
12:13
МХАТ встал на тропу войны: гонит неугодных поганой метлой
11:57
"Сутки в кровати проводим": Кравченко из "Сватов" о романе с женатым Добронравовым
11:00
Страшная тайна: Почему скрывают информацию о лежащей в коме дочери Кончаловского
10:55
"Подпортила карму": Пересильд прокляли после глупых слов о больных детях
10:44
Измученную Нетребко продырявили в трех местах
10:43
Эксперт Табах о росте цен и инфляции в России: Близка к пику
08:12
Принц Чарльз прокомментировал состояние запертой врачами дома Елизаветы II
06:14
День Космы и Дамиана: что можно и нельзя делать 14 ноября
04:01
Суд освободил измученную Бритни Спирс от тирана-отца
01:55
Никакого мини и нарядов в полоску: в чем встречать новый 2022 год, чтобы он прошел удачно
23:59
К чему снятся экзамены
22:12
Получает по 100 тысяч в день: на что живет Муцениеце после развода с Прилучным
20:20
"Пусть убираются": турки поддержали Россию и угрожают "похоронить" корабли США в Черном море
18:22
Кикабидзе призвал артистов Украины забыть дорогу в Россию
18:13
Киркоров предупреждал: попытка свергнуть Пугачеву с треском провалилась
18:03
"Зацелованный мальчишка": Алибасов приревновал любимого к женщине
18:02
"Терпеть не могу": Градский набросился на Пелагею в эфире Первого канала
17:59
Бородина сделала заявление о смене фамилии
17:02
Женатый Машков нежно прижимал к себе известную актрису за кулисами оперной премии
17:00
"Горе!": Гвердцители пришибло смертью накануне юбилея
16:45
Отказ Лукашенко от транзита газа нанесет сильный удар по отношениям России и Белоруссии – замглавы ФНЭБ
16:25
"Почему я не женился на Лизе": Газманов о реакции Авербуха на его связь с Арзамасовой
15:36
"Еще одна жертва": Перекроенная хирургами Цыганова показала неузнаваемое лицо
15:36
Деградация всех органов и систем: Федункив отразила злобный выпад Васильевой
15:30
"Я от него ушла": Потерявшая любовь Кабаева ошарашила заявлением
15:29
Дело не только в здоровье: почему Верка Сердючка отказывается выступать в России
15:04
Среди привитых от ковида россиян разыграют деньги и котят
14:19
"Она уже спилась": НТВ призывают опомниться и спасти оказавшуюся у края пропасти Волочкову
13:58
"Было плохо": Добитая предательством Бузова учинила разборки с подружкой Манукяна
13:34
"Ведь он не болел": Новикова усомнилась в правдивости причины смерти Коклюшкина
13:27
Гнев прилюдно разнесшей репортеров Пугачевой объяснили болезнью Галкина
13:06
Под венец с интересным мужчиной: цветущая Поргина наделала шуму в бело-золотом наряде
13:05
Внешний вид исхудавшего Николаева взбудоражил россиян
13:04
"Жиртрест-комбинат": Жутко располневшая Польна не влезает в одежду
12:26
Живет в полном одиночестве и ждет смерти: что стало с первым мужем-инвалидом Ларисы Долиной
12:20
Топалов заключил Лазарева в страстные объятья после новости о страшной болезни
12:13
Свыше 1200 человек: в России зафиксирован новый рекорд смертности от коронавируса
11:54
"Знатно ее спермой накачали!": Беременная Нюша попала в неловкое положение
11:53
Переплюнул пенсионерку Пугачеву: названа самая дорогая российская звезда
11:52
"Все будет усугубляться": эксперт Шахназараов предрек Лукашенко крах в миграционной войне с ЕС
11:12
"Я не кололась!": В резко сдавшей пациентке больницы признали Фриске
11:12
"Своим телом закроет": Едва оправившаяся от скандала Кабаева вновь приковала внимание
10:50
Раздутая, вен нет, рядом Гаркалин: Гузеева рассказала о пережитом из-за тяжелой болезни ужасе
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Иссыхает конечность": Врач вынес вердикт покалеченной Бузовой
"Рука атрофировалась": Бузова вышла на связь из больницы
Сердце не выдержало: Коклюшкин умер после решения взбешенного Петросяна судиться
"Было плохо": Добитая предательством Бузова учинила разборки с подружкой Манукяна
Кикабидзе призвал артистов Украины забыть дорогу в Россию
"Невменяемый человек": Бузову отправили к наркологу
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Недвижимость
Какие категории граждан России освобождаются от налога на имущество

Какие категории граждан России освобождаются от налога на имущество

До 1 декабря россияне, имеющие в собственности облагаемые налогом объекты, должны заплатить налог. В случае просрочки грозит штраф в размере до 40% от суммы налога.
прочитано 65 раз

Стоит отметить, что налогом облагается такая недвижимость, как жилой дом, квартира, комната, гараж, машино-место, объекты незавершенного строительства и прочее подобное имущество. Налог платится до 1 декабря года, следующего за прошедшим налоговым годом, то есть в 2021-м мы платим за 2020-й.

ПО ТЕМЕ

Эксперт назвал причины роста цен на жилье на окраинах Москвы

"Если налогоплательщик не заплатит вовремя, ему начислят штраф в размере 20% от неуплаченной суммы. Причем за умышленную неуплату штраф будет в два раза больше — 40%", — предупреждает партнер адвокатского бюро "Юрлов и партнеры" Никита Болтинский. Разбираться в умышленности будут разбираться следственные органы.

Также помимо штрафа за просрочку платежа налогоплательщику начислится пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ от неуплаченной суммы налога за каждый день просрочки. А если задолженность превысит 30 тысяч рублей, должнику могут ограничить выезд за границу.

Однако есть категории граждан, которые освобождаются от уплаты налогов на имущество физических лиц. От налога на имущество физических лиц освобождаются герои Советского Союза и Российской Федерации, а также награжденные орденом Славы трех степеней; инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды; участники Великой Отечественной войны и других боевых операций по защите СССР, а также партизаны; ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС; военнослужащие или бывшие военнослужащие, имеющие общую продолжительность службы 20 лет и более; члены семей военнослужащих, потерявших кормильца; пенсионеры; родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Alexander Legky / Russian Look / www.globallookpress.com
14 ноября 2021, 14:32 Источник: РБК ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Стоит недешево": сколько родные отвалили за памятник на могиле Джигарханяна

Монумент открыли на годовщину смерти

Сериалы

"Сутки в кровати проводим": Кравченко из "Сватов" о романе с женатым Добронравовым

Актриса хотела отбить коллегу у жены
Шоу-бизнес

МХАТ встал на тропу войны: гонит неугодных поганой метлой

В театре грядут перемены

Шоу-бизнес

Дело не только в здоровье: почему Верка Сердючка отказывается выступать в России

Звезда уже три года не приезжает в страну

Гороскоп

Никакого мини и нарядов в полоску: в чем встречать новый 2022 год, чтобы он прошел удачно
Любимчики судьбы: астролог назвал имена людей, которым крупно повезет в ноябре, декабре и январе
11 ноября все изменится: три знака зодиака, для которых дата станет решающей
Обречены на разрыв: 5 пар знаков зодиака, которым не суждено быть вместе

Здоровье

Среди привитых от ковида россиян разыграют деньги и котят
Свыше 1200 человек: в России зафиксирован новый рекорд смертности от коронавируса
Песков привился от коронавируса: Антител было очень много
Голикова сообщила о введении QR-кодов по всей стране

Спорт

Отпахавшая на родину Слуцкая осталась ни с чем: Пенсия – ноль рублей
Российская гимнастка Севастьянова показала голую грудь
Российские фигуристки победили всех соперниц и поставили 2 мировых рекорда на соревнованиях в Канаде
Гончаренко шокирована выступлением Трусовой с переломанной костью

Регионы

Под Оренбургом мужчина жестоко убил жену и маленького ребенка
Житель Подмосковья натравил бойцовского пса на женщину
В Кемерове загорелся частный дом
В Петербурге мужчина разбился при падении в шахту лифта
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+