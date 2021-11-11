В России в очередной раз подскочат цены на новостройки

За минувший месяц объем денежных вложений в металл, использующийся при возведении многоэтажных домов в России, вырос на 15-40%. Если сравнивать со стоимостью сырья на начало года, то скачок составил еще более впечатляющие 25-80%.
По словам директора по закупкам девелопера "А101" Георгия Криницына, недостижимо высокой отметки стоимость металла в России достигла летом. Такое положение на рынке, отметил он, приводит не только к росту цены квадратного метра в новостройках. Из-за подорожания сырья даже если коньюнктура на рынке изменится, то скорректировать цены на жилье все равно не получится.
"Резкий рост цен на металл автоматически ведет к увеличению себестоимости и подстегивает рост цен на жилье", – подчеркнул президент ГК "Основа" Александр Ручьев.
Он объяснил это тем, что доля металла в себестоимости строительства весьма существенна. Впрочем, заметил эксперт, за 2021 год в цене выросли вообще все строительные материалы.
О росте себестоимости строительства из-за повышения цены на строительные материалы рассказал и директор департамента закупок ГК ФСК Александр Ткаченко. Он добавил, что на стоимость жилья даже большее влияние оказывает дефицит рабочей силы. Этот вопрос, заметил специалист, также до сих пор не решен.
Популярные темы форума
Беда
Масовая драка в Домодедово
Хоккеист Иван Биткин
Блефаропластика, у кого сделать